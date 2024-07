¡Insólito! Joven de 19 años sufre colapso pulmonar al intentar vapear 50 cigarrillos electrónicos en un día

¿Te imaginas fumarte 50 cigarrillos electrónicos en un día? Eso es precisamente lo que intentó hacer Tazmin, una joven de 19 años que casi pierde la vida al intentar esta imprudente práctica, pues le produjo un colapso pulmonar.

La mujer comenzó a experimentar una fuerte presión en el pecho y espalda a finales de junio, pero no se atendió profesionalmente, pues pensó que se trataba de un episodio de gases.

Sin embargo, recordó que semanas antes, su hermana Kyla pasó por un episodio similar, por lo que ante la persistencia del dolor tras más de un mes, solicitó a su padre que la lleve al hospital.

Según los médicos informaron al diario The Sun, al realizar los primeros exámenes no encontraron nada extraño, pero al hacer una radiografía, un impactante hallazgo salió a la luz: La joven tenía uno de sus pulmones colapsado casi en su totalidad.

Los especialistas que trataron a Tazmin se percataron que una enorme parte del pulmón de la joven se habría deteriorado fuertemente, y si bien se temía que podía ser algún tipo de mal respiratorio severo, fue la propia chica que confirmó que se debía a su adicción a los vapes.

Tazmin confesó que tenía la costumbre de vapear diariamente, pero que en los últimos días había aumentado su consumo ante situaciones de estrés.

Este grave incidente ha generado un fuerte susto en la joven, que decidió darse por vencida con los cigarros electrónicos.

"Hasta hace dos o tres meses usé los desechables. Luego cambié a los recargables (...) Estoy intentando parar ahora, pensé que era algo que solo le había pasado a Kyla, pero ahora que me pasó a mí, me demostró los efectos a largo plazo de estos vaporizadores", declaró a The Sun.