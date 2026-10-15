Donald Trump reitera su propuesta de anexar a Canadá como el estado 51 de Estados Unidos

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Donald Trump volvió a generar polémica al manifestar que Canadá debería integrarse a Estados Unidos. Durante un reciente evento, el presidente norteamericano afirmó que el país vecino terminará convirtiéndose en "el estado número 51' de la nación estadounidense.

Trump insiste en que Canadá será el estado 51 de EE. UU.

En la última parada de una intensa agenda de mitines, en el epílogo de su camapaña y a veinte días de los comicios, el inquilino de la Casa Blanca ha insistido, desde Arizona, en su ambición expansionista.

Luego de presumir que el lago Ontario pasó a llamarse "lago América" y luego de mostrar su molestia porque Canadá lleva siglos "estafando con aranceles" a Estados Unidos, el mandatario republicano ha asegurado que el citado país terminará por convertirse en un nuevo estado de la nación que preside porque "es la única manera de que esto funcione".

"Ya no aguantamos esas tonterías. Ahí están todas las compañías de coches que se estaban mudando a Estados Unidos. Todos están entrando, sino hay que pagar tarifas masivas. Terminarán siendo el estado 51 porque es la única manera en que funciona. Sabes, no los necesitamos, pero ellos nos necesitan a nosotros ¿Por qué debería estar perdiendo millones de dólares para apoyar a un país que no es uno de nosotros?", señaló.

Un caso de injerencia extranjera

Donald Trump realizó estos comentarios el mismo día en que Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, sugirió que las acciones de varios políticos canadienses podría tratrse de una interferencia política en contiendas reñidas de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en el próximo mes de noviembre.

En ese sentido, el canciller norteamericano hizo referencia a los comentarios de la ministra de Industria, Melanie Joly, quien dijo en agosto que los aranceles de represalía de Canadá están diseñados para atacar a Estados Unidos.

"Desde nuestra perspectiva, en la forma en que vemos nuestras elecciones, parece que parte de esto podría interpretarse como una injerencia electoral", refirió el embajador en una reciente entrevista en el podcast "The Really Big Show".

Por su parte, las autoridades canadienses rechazaron de inmediato cualquier posibilidad de integración. Representantes del gobierno de Canadá reiteraron que la nación es un territorio soberano e independiente que defenderá sus límites territoriales y comerciales.

En conclusión, durante un reciente evento, el presidente Donald Trump volvió a generar polémica al manifestar que Canadá debería integrarse a Estados Unidos. Allí afirmó que el país vecino terminará convirtiéndose en "el estado número 51' de la nación estadounidense.