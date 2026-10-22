Donald Trump: demanda millonaria contra un diario por difamación podría caerse si no presenta pruebas, advierte jueza

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una jueza federal advirtió que la multimillonaria demanda por difamación interpuesta por el presidente Donald Trump contra el medio británico BBC a finales del 2025 podría ser totalmente desestimada si el mandatario no redobla sus esfuerzos para entregar la información solicitada y someterse a una declaración jurada.

Durante una audiencia celebrada este jueves, la jueza magistrada Enjoliqué Aytch Lett señaló a los abogados defensores que el proceso de obtención de pruebas es una carga obligatoria e ineludible al presentar acciones legales de esta envergadura.

Asimismo, la autoridad judicial expresó serias dudas sobre si la defensa legal realizó una búsqueda exhaustiva y adecuada de los documentos internos vinculados directamente con el caso. En esa misma línea, el tribunal fijó el próximo 11 de diciembre como la fecha límite improrrogable para que el jefe de Estado preste su testimonio bajo juramento, rechazando la petición de impedir la videograbación oficial del interrogatorio.

Trump tendrá fecha límite para presentar pruebas de su denuncia.

El origen del litigio y los argumentos de la demanda

El origen de este tenso enfrentamiento judicial se remonta a diciembre de 2025, fecha en la que Trump entabló una querella reclamando una indemnización por daños de hasta US$ 10.000 millones.

El reclamo legal sostiene que su honor fue difamado a través de un documental emitido antes de los comicios presidenciales de 2024, el cual unió estratégicamente dos fragmentos diferentes de su discurso pronunciado el 6 de enero de 2021 frente a la Casa Blanca.

La controversia sobre la declaración jurada escaló luego de que la defensa cancelara de manera abrupta una citación previa argumentando supuestos motivos de importancia nacional, mientras el mandatario realizaba actos proselitistas en el estado de Georgia. Los abogados del medio de comunicación cuestionaron esta postergación, señalando que se priorizó la agenda política partidista por encima de las obligaciones judiciales.

Alcance de las pruebas y solicitudes del medio

Como parte de la fase legal de recopilación y descubrimiento de pruebas, la BBC ha emitido al menos 47 citaciones formales dirigidas a exfuncionarios, asesores y figuras del círculo más cercano del líder republicano, incluyendo nombres de alto perfil político como Jared Kushner, Ivanka Trump y el exsecretario de Justicia Bill Barr.

Adicionalmente, el equipo legal del medio solicitó los registros detallados de membresía del complejo Mar-a-Lago correspondientes a un periodo de seis años. Con esta solicitud probatoria, la defensa busca contrastar rigurosamente las afirmaciones sobre el perjuicio económico y reputacional alegado por el mandatario en su demanda.

Con todo ello, la advertencia de la magistrada sobre una posible desestimación subraya la presión jurídica que enfrenta la demanda presidencial, marcando un hito clave en el desarrollo de este litigio internacional.