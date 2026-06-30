Estados Unidos felicita a Keiko Fujimori y la reconoce como presidenta electa del Perú

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras confirmarse el 100% del conteo de votos por parte de la ONPE, la lideresa de Fuerza Popular se consolida como virtual ganadora de las elecciones presidenciales. Ante ello, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a la virtual presidenta en nombre de su país.

Compromiso y cooperación internacional

El gobierno de Estados Unidos ha transmitido oficialmente su felicitación a la presidente electa. El Secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó la importancia de la relación estratégica y reiteró el compromiso de Washington con el fortalecimiento de los valores democráticos y la estabilidad regional.

"Felicitamos a la presidenta electa Keiko Fujimori por su triunfo en las urnas", indicó mediante el Departamento de Estado.

La administración estadounidense busca priorizar temas críticos como la lucha contra el crimen transnacional y el tráfico de drogas. Este enfoque busca afianzar la seguridad en la región, un pilar fundamental para la política exterior de Washington hacia el hemisferio occidental en los próximos años.

La colaboración también abarca el fortalecimiento de la infraestructura institucional y la promoción de inversiones que dinamicen el mercado interno. Washington ve en el nuevo gobierno a un aliado clave para sostener el crecimiento de las economías emergentes dentro del bloque latinoamericano de este nuevo periodo.

La Secretaria de Estado emitió sus felicitaciones.

Continuidad y agenda bilateral

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, también expresó su respaldo público a la nueva gestión. Aseguró que su país espera continuar trabajando en estrecha colaboración con el nuevo gobierno, enfocándose en áreas de prosperidad, comercio y seguridad compartida por ambos países.

El Perú se prepara ahora para la proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones y la entrega de credenciales. Con este paso institucional, se cerrará el proceso electoral, dando paso definitivo a la instalación del nuevo gabinete ministerial y la agenda presidencial definida.

La relación bilateral se mantendrá como un eje central para el desarrollo de políticas públicas y el fortalecimiento institucional en el país. Ambos gobiernos proyectan una colaboración fluida para enfrentar los retos comunes, garantizando la estabilidad democrática y el crecimiento económico esperado por los ciudadanos peruanos.

Es importante señalar que los equipos de transición ya han comenzado las coordinaciones necesarias para asegurar que el traspaso de mando se realice con total normalidad. Este proceso será seguido de cerca por la comunidad internacional, que espera una transición ordenada y apegada a la ley.

El triunfo electoral de la presidenta electa Keiko Fujimori inaugura una etapa enfocada en la seguridad regional, fortaleciendo el comercio y la cooperación bilateral con Estados Unidos para consolidar la estabilidad democrática y el desarrollo económico del Perú en los próximos años.