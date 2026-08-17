RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Prensa y presidente

Donald Trump protagoniza tenso cruce con periodista en la Casa Blanca y la manda a callar: "Eres ruidosa"

El presidente norteamericano interrumpió una pregunta sobre Corea del Norte y calificó a la reportera como "ruidosa y escandalosa", reforzando su confrontación con medios críticos.

Trump vuelve a protagonizar otro tenso momento en menos de un mes.
Trump vuelve a protagonizar otro tenso momento en menos de un mes. (Composición Exitosa)

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 17/08/2026

Síguenos en Google News Google News

Un nuevo episodio de tensión entre Donald Trump y la prensa se produjo en la Oficina Oval, cuando una periodista de CNN intentó preguntarle sobre su relación con Kim Jong-un y los ejercicios militares en Corea del Sur.

El mandatario reaccionó de manera abrupta, repitiendo varias veces "¡Silencio!" para acallarla y cuestionando de qué cadena provenía. Al recibir la respuesta, Trump calificó efusivamente al medio periodístico como "Noticias falsas" y describió a la reportera como "ruidosa y escandalosa".

El cruce con CNN

La escena, registrada por medios presentes, mostró a Trump visiblemente molesto ante la insistencia de la periodista. El presidente no respondió directamente a la consulta sobre Corea del Norte y prefirió centrar su intervención en descalificar a la cadena y a la reportera.

Este episodio se suma a una larga lista de enfrentamientos con periodistas, especialmente mujeres, a quienes ha acusado de parcialidad y de difundir información falsa.

De la Espriella es criticado tras entregar balones con logo de su partido a damnificados de terremoto
Lee también

De la Espriella es criticado tras entregar balones con logo de su partido a damnificados de terremoto

El cruce se produjo en medio de una agenda marcada por la política exterior y las tensiones en la península coreana. Trump ha insistido en que mantiene una relación "fuerte" con Kim Jong-un, aunque evita dar detalles sobre compromisos militares. La continua confrontación con CNN refuerza su narrativa de que los medios críticos buscan desacreditar su gestión.

El incidente desató reacciones inmediatas en redes y medios internacionales, que advierten sobre la actitud del presidente y su empeño en descalificar a los medios que no comparten su agenda. Para analistas, no se trata de un exabrupto aislado, sino de una táctica calculada: convertir cada interacción incómoda en un espectáculo de confrontación para blindarse de preguntas incómodas.

Otros choques recientes

Este no es un hecho aislado. Semanas atrás, Trump interrumpió una entrevista con NBC, donde calificó a la conductora Kristen Welker de "deshonesta y estúpida" antes de dar por terminada la conversación.

Papa León XIV expresa su "profunda tristeza" tras el terremoto en Indonesia que dejó más de 50 muertos
Lee también

Papa León XIV expresa su "profunda tristeza" tras el terremoto en Indonesia que dejó más de 50 muertos

Semanas después, en el Despacho Oval, increpó a un reportero de MS Now diciéndole: "No vuelvas a hablar nunca más. Eres un farsante". Ambos episodios refuerzan la idea de un presidente que utiliza la confrontación con los medios como herramienta política, consolidando su discurso contra lo que denomina "fake news".

El enfrentamiento con CNN confirma un patrón que ya no sorprende: Trump no responde, descalifica. Tachar de "ruidosa y escandalosa" a la periodista y reducir su medio a una fuente de "noticias falsas", termina de reforzar una estrategia que, para muchos, erosiona la relación con la prensa y degrada el debate público.

Los antecedentes con NBC y MS Now demuestran que su narrativa no parece buscar el diálogo, sino imponer silencio a la crítica, consolidando un estilo de gobierno que se alimenta del choque permanente.

Temas relacionados callar CNN cruce de palabras Despacho Oval Donald Trump periodista tenso momento

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA