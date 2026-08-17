Donald Trump protagoniza tenso cruce con periodista en la Casa Blanca y la manda a callar: "Eres ruidosa"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo episodio de tensión entre Donald Trump y la prensa se produjo en la Oficina Oval, cuando una periodista de CNN intentó preguntarle sobre su relación con Kim Jong-un y los ejercicios militares en Corea del Sur.

El mandatario reaccionó de manera abrupta, repitiendo varias veces "¡Silencio!" para acallarla y cuestionando de qué cadena provenía. Al recibir la respuesta, Trump calificó efusivamente al medio periodístico como "Noticias falsas" y describió a la reportera como "ruidosa y escandalosa".

El cruce con CNN

La escena, registrada por medios presentes, mostró a Trump visiblemente molesto ante la insistencia de la periodista. El presidente no respondió directamente a la consulta sobre Corea del Norte y prefirió centrar su intervención en descalificar a la cadena y a la reportera.

Este episodio se suma a una larga lista de enfrentamientos con periodistas, especialmente mujeres, a quienes ha acusado de parcialidad y de difundir información falsa.

🇺🇸 Trump: Silencio, silencio, silencio. Eres muy irrespetuosa. Silencio. ¿Con quién estás?



Reportera: Estoy con CNN.



Trump: Eres noticias falsas. Eres una persona ruidosa y alborotadora. Cállate, cállate, cállate. Eres una falsa reportera. pic.twitter.com/NoYQTUX4qF — El Ojo (@ElOjoEn) August 17, 2026

El cruce se produjo en medio de una agenda marcada por la política exterior y las tensiones en la península coreana. Trump ha insistido en que mantiene una relación "fuerte" con Kim Jong-un, aunque evita dar detalles sobre compromisos militares. La continua confrontación con CNN refuerza su narrativa de que los medios críticos buscan desacreditar su gestión.

El incidente desató reacciones inmediatas en redes y medios internacionales, que advierten sobre la actitud del presidente y su empeño en descalificar a los medios que no comparten su agenda. Para analistas, no se trata de un exabrupto aislado, sino de una táctica calculada: convertir cada interacción incómoda en un espectáculo de confrontación para blindarse de preguntas incómodas.

Otros choques recientes

Este no es un hecho aislado. Semanas atrás, Trump interrumpió una entrevista con NBC, donde calificó a la conductora Kristen Welker de "deshonesta y estúpida" antes de dar por terminada la conversación.

Semanas después, en el Despacho Oval, increpó a un reportero de MS Now diciéndole: "No vuelvas a hablar nunca más. Eres un farsante". Ambos episodios refuerzan la idea de un presidente que utiliza la confrontación con los medios como herramienta política, consolidando su discurso contra lo que denomina "fake news".

🇺🇸 Donald Trump interrumpió abruptamente una entrevista en Wisconsin con la presentadora de NBC, Kristen Welker, después de que esta lo presionara sobre la falta de pruebas que respaldaran sus denuncias de fraude electoral.



"Eres una cadena corrupta y unilateral. Dejémoslo aquí... pic.twitter.com/Nfo2X7vlEN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 7, 2026

El enfrentamiento con CNN confirma un patrón que ya no sorprende: Trump no responde, descalifica. Tachar de "ruidosa y escandalosa" a la periodista y reducir su medio a una fuente de "noticias falsas", termina de reforzar una estrategia que, para muchos, erosiona la relación con la prensa y degrada el debate público.

Los antecedentes con NBC y MS Now demuestran que su narrativa no parece buscar el diálogo, sino imponer silencio a la crítica, consolidando un estilo de gobierno que se alimenta del choque permanente.