Javier Milei insulta a reportera española que le hizo una pregunta incómoda en su visita a Madrid

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó un enfrentamiento verbal con la periodista española Julia Molina, de la Cadena SER, durante su visita a Madrid. El intercambio ocurrió cuando la reportera le consultó sobre la relación de su presencia en España con el Partido Popular (PP) y Vox, en el contexto electoral.

Milei respondió con descalificaciones a una periodista

Según la Cadena SER, Julia Molina preguntó al mandatario argentino si consideraba que su visita a España podía resultar incómoda para el Partido Popular (PP) y Vox. La consulta se produjo durante su actividad en Madrid, en medio de la precampaña para las elecciones generales españolas.

La pregunta estaba relacionada con la agenda política de Milei y la ausencia de reuniones públicas previstas con los principales dirigentes nacionales de ambas agrupaciones. La periodista buscaba conocer cómo evaluaba el presidente argentino el efecto de su presencia en España en relación con estos partidos políticos.

La violencia de Milei contra una periodista en su llegada a España, es el mejor acto de campaña de Pedro Sánchez, y es un collar de sandías para Ayuso y Abascal que no lo quieren ni cerca. Somos la vergüenza mundial con este tipo. pic.twitter.com/UOC8rONSUI — El Prensero (@El_Prensero) October 21, 2026

En respuesta, Milei cuestionó la capacidad intelectual de quienes sostenían esa postura y dirigió sus palabras hacia la reportera. El intercambio se produjo durante su contacto con los medios de comunicación.

"Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás vale para tu caso", exclamó.

El cruce se convirtió en uno de los episodios destacados de la jornada, en la que el mandatario también realizó declaraciones sobre otros medios de comunicación. La pregunta sobre el PP y Vox estuvo vinculada con el contexto político español y con las actividades de Milei durante su estancia en Madrid.

Donald Trump también arremetió contra un periodista en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó otro enfrentamiento con la prensa el 20 de octubre, cuando reprendió a Andrew Feinberg, corresponsal del medio británico The Independent en la Casa Blanca. El incidente ocurrió en el Despacho Oval, durante una actividad oficial con integrantes de su administración.

🇺🇸 | Trump a un reportero:



¡Silencio! ¡SILENCIO! ¿Qué te pasa? ¿Eres una persona enferma?



En realidad, creo que hay algo mal contigo. pic.twitter.com/GrC54zdZU2 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 20, 2026

El periodista intentó preguntarle sobre el proyecto de renovación del campo de golf East Potomac, ubicado en Washington, después de un intercambio sobre un programa de recompensas para denunciantes de posibles fraudes contra el Gobierno. Trump lo interrumpió y le exigió que guardara silencio.

Los episodios protagonizados por Javier Milei en España y Donald Trump en Estados Unidos se produjeron durante intercambios con periodistas que les formularon preguntas sobre asuntos políticos y de gestión. Ambos casos fueron recogidos por medios de comunicación y pusieron el foco en las respuestas de los mandatarios durante sus encuentros con la prensa.