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Cruce con la prensa

Javier Milei insulta a reportera española que le hizo una pregunta incómoda en su visita a Madrid

El mandatario argentino descalificó a la periodista de la Cadena SER, luego de que le preguntara si su visita a España incomodaba al Partido Popular y al VOX, en medio de la precampaña electoral española.

El mandatario arremetió contra la reportera.
El mandatario arremetió contra la reportera. (Difusión)

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 21/10/2026

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El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó un enfrentamiento verbal con la periodista española Julia Molina, de la Cadena SER, durante su visita a Madrid. El intercambio ocurrió cuando la reportera le consultó sobre la relación de su presencia en España con el Partido Popular (PP) y Vox, en el contexto electoral.

Milei respondió con descalificaciones a una periodista

Según la Cadena SER, Julia Molina preguntó al mandatario argentino si consideraba que su visita a España podía resultar incómoda para el Partido Popular (PP) y Vox. La consulta se produjo durante su actividad en Madrid, en medio de la precampaña para las elecciones generales españolas.

La pregunta estaba relacionada con la agenda política de Milei y la ausencia de reuniones públicas previstas con los principales dirigentes nacionales de ambas agrupaciones. La periodista buscaba conocer cómo evaluaba el presidente argentino el efecto de su presencia en España en relación con estos partidos políticos.

En respuesta, Milei cuestionó la capacidad intelectual de quienes sostenían esa postura y dirigió sus palabras hacia la reportera. El intercambio se produjo durante su contacto con los medios de comunicación.

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"Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás vale para tu caso", exclamó.

El cruce se convirtió en uno de los episodios destacados de la jornada, en la que el mandatario también realizó declaraciones sobre otros medios de comunicación. La pregunta sobre el PP y Vox estuvo vinculada con el contexto político español y con las actividades de Milei durante su estancia en Madrid.

Donald Trump también arremetió contra un periodista en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó otro enfrentamiento con la prensa el 20 de octubre, cuando reprendió a Andrew Feinberg, corresponsal del medio británico The Independent en la Casa Blanca. El incidente ocurrió en el Despacho Oval, durante una actividad oficial con integrantes de su administración.

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El periodista intentó preguntarle sobre el proyecto de renovación del campo de golf East Potomac, ubicado en Washington, después de un intercambio sobre un programa de recompensas para denunciantes de posibles fraudes contra el Gobierno. Trump lo interrumpió y le exigió que guardara silencio.

Los episodios protagonizados por Javier Milei en España y Donald Trump en Estados Unidos se produjeron durante intercambios con periodistas que les formularon preguntas sobre asuntos políticos y de gestión. Ambos casos fueron recogidos por medios de comunicación y pusieron el foco en las respuestas de los mandatarios durante sus encuentros con la prensa.

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