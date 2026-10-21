El presidente español Pedro Sánchez defiende ser 'zurdo' en redes sociales previo a la llegada de Javier Milei

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, utilizó sus cuentas oficiales en redes sociales este miércoles para publicar un video institucional. En el material audiovisual, el líder político defendió abiertamente los ideales de su agrupación, justo durante el inicio de la precampaña para las próximas elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre.

Esta acción digital ocurre de forma simultánea a la séptima visita oficial a España del mandatario argentino, Javier Milei. Ante ello, la agrupación socialista ha optado por mostrar una postura firme, buscando resaltar las medidas sociales impulsadas durante los últimos años y confrontar directamente las posturas del argentino.

PSOE despliega cartel para Javier Milei

En esa línea, el Partido Socialista (PSOE) decidió llevar el mensaje de sus redes sociales hacia las calles de la capital española. La organización colocó una lona de grandes proporciones en la fachada principal de su sede ubicada en la calle Ferraz, mostrando su 'orgullo político' frente a la llegada del mandatario argentino.

"Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa", se lee en la imagen publicada en las redes sociales del Partido Socialista.

Cabe mencionar que el diseño del cartel incluye letras blancas sobre un fondo rojo, y la segunda letra 'i' del apellido del mandatario argentino fue reemplazada por la imagen de una motosierra. Asimismo, en la parte inferior de la tela se aprecia un logo, un corazón y la etiqueta digital #ZurdosYOrgullosos.

No obstante, la actividad de Javier Milei en España contempla reuniones con diversas figuras. Aunque en viajes previos participó en eventos del partido de ultraderecha 'Vox', en esta oportunidad solo mantendrá un encuentro con su secretario general, Ignacio Garriga, dejando de lado una reunión con el líder de dicha agrupación, Santiago Abascal.

Milei ataca a periodista en Madrid

Javier Milei tildó de "intelectualmente corta" a la periodista Julia Molina, de la Cadena SER, durante su tensa visita a España.

El cruce ocurrió a la salida del Nueva Economía Fórum. La reportera le preguntó si su viaje incomodaba a la derecha española ante las próximas elecciones. Visiblemente molesto, el mandatario argentino respondió con dureza."

Eso me parece una visión muy propia de gente intelectualmente corta y miserables políticos. Quizás vale para tu caso", dijo el mandatario argentino.

La agresión verbal generó un fuerte repudio. La FAPE exigió respeto para la profesión, mientras que ministros del gobierno español condenaron el ataque y defendieron la libertad de prensa frente a lo que calificaron como violencia política.