Milei arremete contra la ONU y la califica de "organización inútil" y cuestiona su actuación por las Malvinas

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Javier Milei cuestionó a la Organización de las Naciones Unidas durante su discurso ante la Asamblea General en Nueva York. El presidente argentino calificó al organismo de "inútil", criticó su actuación frente a conflictos y volvió a colocar el reclamo por las islas Malvinas en el centro del debate.

Milei cuestionó el funcionamiento de la ONU

El mandatario afirmó que la ONU se convirtió en una "organización inútil" y sostuvo que alimenta a una casta de parásitos. Durante su intervención, también cuestionó la actuación del organismo en seguridad colectiva, derechos humanos y conflictos internacionales en distintos escenarios.

El mandatario argentino sostuvo que quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos no cumplieron esa función. En su discurso, relacionó esa situación con la presencia de caos, violencia y terrorismo internacional, según el contenido difundido tras su intervención ante Asamblea.

"Quienes deberían garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea y en su lugar permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional", indicó.

También cuestionó el tratamiento internacional de la pandemia de 2020 y rechazó la posibilidad de establecer controles estatales sobre la inteligencia artificial. Sus planteamientos formaron parte de un discurso sobre el funcionamiento de los organismos multilaterales durante su intervención ante la ONU en Nueva York.

🇦🇷🇺🇳 Javier Milei, en la ONU, arremetió contra el organismo internacional:



"La ONU se convirtió en una organización inútil".



Y agregó: "Hoy solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes". pic.twitter.com/GxNwCRq4xp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 23, 2026

El reclamo argentino por las islas Malvinas

Uno de los puntos centrales fue la disputa por las islas Malvinas. Milei cuestionó que la ONU no haya conseguido hacer cumplir sus propias resoluciones y vinculó esa situación con las operaciones de extracción petrolera autorizadas por Reino Unido cerca del archipiélago y sus recursos.

El presidente argentino sostuvo que la situación de las Malvinas también plantea una pregunta sobre la capacidad de la organización para aplicar sus decisiones. Además, reiteró el reclamo de soberanía de Argentina y planteó avanzar mediante negociaciones con Reino Unido sobre la disputa territorial pacífica.

"Malvinas":

Por el reclamo de Javier Milei en la Asamblea General de la ONU pic.twitter.com/LX5iwTsBBB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 23, 2026

Milei volvió a presentar a las Malvinas como una causa nacional para Argentina. Su intervención ante la Asamblea General incluyó críticas al funcionamiento de la ONU y referencias a otros asuntos internacionales que forman parte de la posición expresada por su Gobierno.

El discurso de Javier Milei ante la ONU dejó como ejes principales sus críticas al organismo, el reclamo argentino por las Malvinas, la pandemia de 2020 y su rechazo al control estatal de la inteligencia artificial.