Colapso de desagüe inunda vivienda y deja daños materiales en Gregorio Albarracín

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una inundación provocada por el colapso de desagüe afectó una vivienda de la asociación Alfonso Ugarte, segunda etapa, en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa. Llensi Alvina Martínez Sandoval, de 43 años, relató que el incidente ocurrió el domingo 11 de octubre y que el agua ingresó desde la red de la calle hacia el interior de su domicilio, dañando diferentes ambientes y pertenencias de su familia.

Según explicó la afectada, el problema se habría originado por el cierre de la matriz del desagüe en la vía pública, lo que provocó que el agua rebalsara por los sumideros de la ducha y otros puntos de evacuación dentro de la casa. La inundación avanzó rápidamente y alcanzó varios espacios. "En menos de 20 minutos, la mitad de la casa prácticamente estaba llena de agua", manifestó al describir los momentos de desesperación que vivió mientras buscaba ayuda.

Demora en la atención

Martínez Sandoval indicó que intentó comunicarse con diferentes personas para solucionar la emergencia, pero le señalaron que se trataba de un problema que correspondía atender a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS). Durante sus llamadas, afirmó que recibió distintas respuestas relacionadas con la falta de unidades disponibles y el cambio de turno del personal.

Según el testimonio de la propietaria, una unidad de la empresa llegó aproximadamente a las 3:00 p.m. Sin embargo, la apertura de la matriz para permitir el descenso del agua también tomó tiempo. Una vez controlada la acumulación, dos trabajadores la ayudaron a retirar el agua de los ambientes más afectados y a realizar labores de limpieza.

Daños materiales

El acta de verificación policial consigna que personal policial acudió al inmueble ubicado en la asociación Alfonso Ugarte II etapa, manzana K3, lote 48, a las 4:00 de la tarde del 11 de octubre, tras la solicitud de la afectada. Durante la inspección se observaron daños por inundación en tres dormitorios, la cocina y la sala. Asimismo, se efectuaron tomas fotográficas para dejar constancia de las condiciones encontradas.

Entre las pertenencias afectadas, Martínez Sandoval mencionó la lavadora, la refrigeradora, la cocina, el horno y otros artículos del hogar. También reportó daños en el piso de parquet, que se levantó por la humedad, además de alfombras y muebles de los dormitorios de sus hijos. Hasta el momento de su declaración, señaló que todavía no había calculado el monto de las pérdidas económicas, pues necesitaba revisar los artefactos y solicitar cotizaciones para conocer el costo de reparación o reposición.

Familia pide apoyo

Tras las labores de limpieza, los trabajadores habrían aplicado hipoclorito en los ambientes de la vivienda. Según relató la afectada, recibió la recomendación de no permanecer en el inmueble debido al fuerte olor del producto, por lo que tuvo que pasar la noche en un hotel junto con sus dos hijos, de 22 y 16 años. Aseguró que el olor a lejía todavía persistía dentro de la casa.

La propietaria señaló que nunca antes había enfrentado una situación similar y expresó su preocupación por la magnitud de los daños. Indicó que trabaja en el Hospital Unanue y que sus ingresos no le permiten reemplazar de inmediato los bienes perjudicados. Por ello, pidió que se evalúe su caso y se determine qué solución puede ofrecer la empresa responsable del servicio de saneamiento.

"Solamente que me ayude, artefactos, mis cosas", expresó Martínez Sandoval al solicitar apoyo para recuperar parte de lo perdido. También informó que ya contaba con fotografías de los daños y que había acudido a la Policía para dejar constancia de lo sucedido.

La afectada anunció que se dirigiría a las oficinas de la EPS Tacna para presentar su reclamo y conocer qué medidas se adoptarían frente al colapso de desagüe registrado en Gregorio Albarracín.