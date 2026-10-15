Estudiante despierta dentro de su carro cuando una grúa lo remolcaba a los patios

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un estudiante universitario de Bogotá vivió una inesperada situación luego de quedarse dormido dentro de su automóvil y despertar cuando una grúa lo trasladaba hacia los patios de Álamos. El caso generó cuestionamientos sobre el procedimiento de inmovilización y motivó al joven a evaluar posibles acciones legales.

Estudiante cuestionó el procedimiento de tránsito

Según Noticias Caracol, el protagonista es Santiago Albarracín, estudiante de Diseño de la Universidad de los Andes, cuyo vehículo estaba estacionado en un lugar prohibido. Mientras permanecía dormido en el interior, una grúa comenzó a trasladar el automóvil sin que él advirtiera inicialmente lo que ocurría.

El joven despertó cuando el vehículo ya estaba siendo transportado y se percató de que se dirigía hacia los patios. Al descubrir la situación, cuestionó que los agentes de tránsito no hubieran advertido su presencia dentro del automóvil antes de iniciar el procedimiento.

Los reportes también señalan que los vidrios polarizados habrían dificultado la visibilidad del interior del vehículo. Sin embargo, este detalle no determina por sí solo si hubo una falta durante el operativo, por lo que resulta necesario conocer la versión de las autoridades competentes.

#Bogotá | De no creer: se durmió dentro de su carro y despertó siendo llevado en una grúa y de camino a los patios. Vea la historia.



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La situación derivó en una discusión que, de acuerdo con las publicaciones periodísticas, se prolongó durante varias horas. El incidente continuó hasta la madrugada del 14 de octubre, cuando el automóvil terminó en los patios de Álamos, en la capital colombiana.

Familia evaluará acciones legales por el caso

Tras lo ocurrido, el estudiante anunció que evaluaría posibles acciones legales para esclarecer las circunstancias del traslado. Sus padres también habrían manifestado su intención de presentar una denuncia, según los reportes difundidos sobre el caso.

La controversia se relaciona con la inmovilización de vehículos estacionados en lugares prohibidos y con la necesidad de establecer qué ocurrió antes y durante el traslado. Para determinar si hubo alguna irregularidad, será importante conocer los detalles del procedimiento y la respuesta de las autoridades.

El artículo 127 del Código Nacional de Tránsito de Colombia contempla medidas relacionadas con vehículos estacionados irregularmente. No obstante, establecer si su aplicación fue correcta en este caso requiere revisar las circunstancias concretas del operativo y las actuaciones realizadas por los funcionarios.

El caso del estudiante Santiago Albarracín mantiene el foco en el traslado del automóvil hacia los patios de Álamos, luego de que el estudiante despertara dentro del vehículo. La denuncia anunciada y una eventual respuesta oficial permitirán conocer más detalles sobre el procedimiento de tránsito ocurrido en Bogotá.