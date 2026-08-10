Terremoto de magnitud 7.4 sacude Colombia: varios edificios se desplomaron por fuerte movimiento telúrico

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Varios edficios se desplomaron en Colombia debido a un fuerte terremoto de magnitud 7.4 que remeció su territorio este lunes, 10 de agosto, De acuerdo con el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió sobre las 7:34 a.m. (hora local).

El reporte publicado por la entidad técnica ubicó el epicentro del evento sísmico en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros. El sismo fue percibido en diferentes regiones del país.

Edificios se desploman en Manizales tras fuerte terremoto en Colombia

Uno de los lugares que ha sufrido daños colaterales a causa de este fenómeno natural es la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas. De acuerdo a imágenes y videos que han sido publicados en diferentes redes sociales se observa que parte de su catedral y varios edificios habrían sufrido daños por el sismo.

Las columnas de varios edificios colapsaron y el sector de El Cable estaría entre los más afectados debido a que algunas estructuras habrían cedido y los escombros habrían caído sobre vehículos dejando serias afectaciones para los ciudadanos.

Inclusive en los audiovisuales se observa como un grupo de personas que se encontraban transitando y tratan de mantener la calma en medio del fuerte terremoto y se abrazan para evitar que alguien pueda caerse.

Cabe señalar que, el sismo de magnitud 7.4 también se percibió con mayor fuerza en la capital Bogotá así como también en Medellín, Cali, Bucaramanga y otros sectores del departamento del Chocó.

😱🚨 Impactantes imágenes desde Manizales. Este sería el momento exacto en el que una parte de la estructura de la Catedral fue afectada por el fuerte sismo que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto.#Olímpicateinforma #temblor pic.twitter.com/iRKDcbHtYv — Olímpica St 105.9 (@Olimpicasemetio) August 10, 2026

Aeropuerto de Pereira afectado por el terremoto de magnitud 7.4

En otro de los registros que circulan en el ciberespacio se observa los estragos que ha causado el fuerte movimiento telúrico en el aeropuerto del municipio de Pereira. Partes del techo yacen sobre el suelo y diversas sillas están destruidas.

Por su parte, los viajeros que se encontraban en sus inmediaciones tratan de ponerse a buen recaudo y salvaguardar sus vidas en medio del temor por el terremoto de magnitud 7.4.

🚨🇨🇴 URGENTE | El fuerte sismo que sacudió a Colombia deja afectaciones en varias regiones del país.

✈️ Imágenes muestran daños en el aeropuerto de Pereira tras el movimiento telúrico de magnitud 7,4 registrado en la mañana de este lunes.



📍 De manera preliminar, Pereira, Cali,... pic.twitter.com/vLWbtXGooD — Vanguardia (@vanguardiacom) August 10, 2026

Edificio de cuatro pisos se destruyó en Cali

En la ciudad de Cali un edificio de cuatro pisos quedó totalmente destruido por el fuerte movimiento telúrico con epicentró en Chocó. De acuerdo a un video se puede escuchar que debajo de los escombros hay gente atrapada.

🇨🇴 | URGENTE: Edificio de 4 pisos derrumbado en Cali, Colombia. pic.twitter.com/XbvMiYOPzo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Angustia y temor en el municipio de Quibdó

En el municipio de Quibdó, capital del departamento del Chocó, la angustia y el temor se apoderó de sus habitantes quienes despavoridos salieron de sus viviendas inclusive con menores de edad.

🚨 ASÍ SE VIVIÓ EL TERREMOTO EN QUIBDÓ



Momentos de angustia y temor vivieron los habitantes de Quibdó durante el fuerte sismo que sacudió a Colombia esta mañana.



🇨🇴 #Terremoto #Quibdó #Chocó #Colombia #Sismo pic.twitter.com/BcV35Hc6hC — Emisoras ABC (@EmisorasABC) August 10, 2026

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 se registró la mañana de este lunes, 10 de agosto, en Colombia teniendo como epicentro. El movimiento telúrico provocó que diversos edificios se desplomen en Manizales. El aeropuerto de Pereira también se vio afectado y en otros puntos como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga también fue percibido este sismo.