Estudio advierte: Consumo frecuente de alcohol es un hábito que acelera el deterioro cerebral

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El consumo frecuente de alcohol podría tener consecuencias mucho más graves de lo que se creía para el funcionamiento del cerebro. Una reciente investigación concluyó que beber de manera habitual se relaciona con una disminución de la salud cerebral y con un deterioro más acelerado de las capacidades cognitivas, entre ellas la memoria, el aprendizaje y la velocidad para procesar información.

Los hallazgos refuerzan la creciente evidencia científica de que no existe un nivel completamente seguro de consumo cuando se trata de proteger el cerebro.

De acuerdo con el estudio, los investigadores analizaron información obtenida durante varios años para evaluar el impacto del alcohol sobre el envejecimiento cerebral.

Los resultados mostraron que las personas que consumían bebidas alcohólicas de forma regular presentaban un mayor deterioro en estructuras cerebrales vinculadas con las funciones cognitivas, en comparación con quienes bebían poco o se mantenían abstemios.

Los expertos señalaron que estos cambios pueden pasar desapercibidos durante años, pero incrementan el riesgo de desarrollar problemas neurológicos en la adultez y la vejez.

El cerebro, uno de los órganos más afectados

Los especialistas explicaron que el alcohol altera la comunicación entre las neuronas y favorece la pérdida progresiva de volumen cerebral. Este proceso repercute directamente en la memoria, la capacidad de concentración y el razonamiento, funciones esenciales para la vida diaria.

Además, el daño acumulado podría aumentar la probabilidad de padecer enfermedades neurodegenerativas como la demencia.

Los investigadores también remarcaron que el deterioro cerebral no solo se observa en personas con un consumo excesivo. Cada vez existen más estudios que muestran alteraciones estructurales incluso en individuos que ingieren alcohol en cantidades consideradas moderadas.

Por ello, la recomendación médica apunta a reducir al máximo su consumo para proteger la salud neurológica a largo plazo.

Hábitos saludables para proteger la función cognitiva

Frente a estos hallazgos, los especialistas enfatizaron la importancia de adoptar hábitos que favorezcan el buen funcionamiento del cerebro. Entre las principales recomendaciones destacan mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular, dormir adecuadamente y estimular la mente mediante la lectura, el aprendizaje y la interacción social.

Asimismo, recordaron que controlar factores como la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado también ayuda a reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Evitar el tabaquismo y disminuir el consumo de alcohol forman parte de las principales estrategias para preservar la salud cerebral durante el envejecimiento.

En conjunto, la investigación aporta nuevas evidencias sobre los efectos del alcohol en el cerebro y refuerza el llamado de la comunidad científica a replantear los hábitos de consumo.

Aunque muchas personas consideran que beber con moderación no representa un riesgo, los estudios más recientes sugieren que reducir o evitar el alcohol puede convertirse en una medida clave para conservar la memoria, retrasar el deterioro mental y proteger la calidad de vida a medida que avanza la edad.