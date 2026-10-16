Sacerdote rescata perritos abandonados y los lleva a misa para que puedan ser adoptados: "Ellos son de Dios"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La particular iniciativa de un sacerdote se volvió viral luego de que decidiera llevar a varios perros abandonados en las calles a sus misas con el objetivo de que sean adoptados. Su gesto generó sorpresa y ternura.

Perritos rescatados son llevados a misa

Una misa terminó convirtiéndose en una oportunidad para que varios perros abandonados pudieran encontrar un nuevo hogar. Según se reveló, el padre João Paulo Araujo Gomes, sacerdote de la Diócesis de Caruaru, en el estado brasileño de Pernambuco, no duda en llevar a perritos abandonados en las calles.

De acuerdo a los reportes, el objetivo de la iniciativa del párroco de Santana, en la ciudad de Gravatá, es poder llevarlos a sus misas y presentarlos durante la celebración religiosa que lleva a cabo en la Iglesia, con la esperanza de que alguna de las personas presentes se animara a adoptarlos.

De acuerdo a los portales Upsocl y El Confidencial, el sacerdote dedica su tiempo no solo a predicar la palabra de Dios en cada misa, sino que busca hacerse un espacio para brindar alimento, refugio y atención veterinaria a los animalitos que, lamentablemente, fueron abandonados a su suerte.

Sacerdote busca que sean adoptados por los feligreses

Es así como al ver un animalito desamparado, el padre lo rescata y los lleva ante sus fieles durante la eucaristía. Una iniciativa que busca que los feligreses se animen a adoptarlos y le den una nueva oportunidad para mejorar su calidad de vida.

Esta medida ha permitido que numerosos animalitos sean acogidos por familias de la comunidad, contribuyendo a reducir el abandono en la ciudad de Brasil.

Una de las frases que más llamó la atención fue la utilizada por el sacerdote para referirse a los animales: "Ellos son de Dios". Con este mensaje el párroco buscó destacar la importancia de tratar a los animales con respeto y responsabilidad.

Reacción a la historia del sacerdote que rescata animales en Brasil

En una entrevista con Radio W, el sacerdote explicó que su labor busca generar conciencia sobre la necesidad de promover la adopción de mascotas que han sido abandonadas. Muchos perros permanecen durante meses o incluso años esperando una familia, mientras organizaciones y voluntarios realizan campañas para encontrarles un hogar.

Respecto a aquellos perritos que no logran encontrar un hogar en sus misas, João Paulo sostuvo que estos permanecen bajo su cuidado en la Iglesia, donde reciben alimento y refugio. Incluso, se anima a mostrar ese detalle a través de su cuenta oficial de Instagram.

De esa manera, la historia del sacerdote João Paulo Araujo Gomes, en Brasil, sigue sorprendiendo en las redes sociales: lleva perritos rescatados de las calles a sus misas para que puedan ser adoptados por buenas familias que les den todo el amor que se merecen estos animalitos.