Vacunas GRATUITAS este 15 y 16 de octubre: conoce quiénes serán inmunizados y dónde acudir

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa), realizará este jueves 15 y viernes 16 de octubre una campaña de vacunas gratuitas dirigida a los ciudadanos de diferentes edades, con el objetivo de facilitar el acceso a inmunizaciones y reforzar la prevención de diversas enfermedades.

Vacunas gratuitas este 15 y 16 de octubre, ¿dónde acudir?

La Municipalidad de Santiago de Surco, llevará a cabo este jueves 15 y viernes 16 de octubre una campaña de vacunas gratuitas para los vecinos del distrito. De acuerdo con la información difundida a través de sus redes sociales, la jornada se desarrollará desde las 9:30 a. m. hasta agotar stock. La actividad tendrá lugar en el Parque Alborada, situado en el Jr. Alameda del sereno 397, lugar que colinda con la calle Meridiano.

Durante la campaña se ofrecerán diferentes vacunas, cuya aplicación estará sujeta a los rangos de edad establecidos por las autoridades sanitarias.

¿Cuáles serán las vacunas disponibles y a qué edades se podrán aplicar?

Entre ellas figura la vacuna contra la influenza y el neumococo, dirigida a personas mayores de 60 años. Asimismo, los asistentes podrán acceder a la vacuna antiamarílica, disponible para personas de hasta 59 años, como parte de las medidas de prevención frente a esta enfermedad.

La jornada también contempla la aplicación de la vacuna contra el sarampión, un tipo de inmunización que se puede aplicar a niños desde el primer año de vida hasta los 10 años.

Según un reporte de la licenciada Maribel Castillo, responsable de la estrategia sanitaria de inmunizaciones de la Diris Lima Este, advirtió sobre el avance del sarampión en el país.

"El país actualmente tiene más 1780 casos reportados de sarampión, en Lima Este tenemos 14 casos confirmados, por lo que estamos en alta riesgo de la transmisibilidad de la enfermedad", señaló.

Acciones de prevención

La campaña busca contribuir a la prevención de enfermedades mediante la inicitativa y acercar estos servicios de salud a la población. Los interesados deberán acudir al punto de atención durante el horario establecido y verificar que cumplen con el rango de edad correspondiente a la vacuna que necesitan.

Finalmente, la Municipalidad de Santiago de Surco recordó que esta campaña de vacunas gratuitas busca promover el cuidado de la salud y fortalecer la prevención entre los vecinos. La jornada se realizará este jueves 15 y viernes 16 de octubre, por lo que los interesados podrán acudir desde las 9:30 de la mañana, según la disponibilidad de las dosis que deseen aplicarse.