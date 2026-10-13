Papa León XIV: cáncer al pulmón es el más agresivo y el que más rápido avanza, señala cirujano

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El diagnóstico de cáncer al pulmón confirmado en el papa León XIV tras su reciente intervención quirúrgica ha puesto el foco en una de las patologías oncológicas más complejas de la medicina moderna. En entrevista con Exitosa, el cirujano Mandonio Euscátigue brindó mayores detalles sobre esta neoplasia, la cual destaca notablemente por su extrema agresividad y velocidad de propagación.

El especialista precisó que se trata de uno de los padecimientos más letales debido a su rápida evolución clínica, la cual se caracteriza por invadir los ganglios linfáticos cercanos y facilitar que las células tumorales migren hacia órganos vitales distantes, siendo los sitios más frecuentes de metástasis el cerebro, el hígado y los huesos, lo que convierte a la enfermedad en uno de los máximos desafíos médicos.

Un escenario favorable tras detección oportuna

Pese al pronóstico reservado y la complejidad que suele rodear habitualmente a estos cuadros clínicos, el caso del sumo pontífice presenta una circunstancia sumamente alentadora y atípica.

Según explica Euscátigue, durante la exploración y el procedimiento quirúrgico efectuado en Roma, los especialistas determinaron con absoluta precisión que la lesión neoplásica se encontraba localizada estrictamente en el tejido pulmonar. Por ende, al no registrarse ningún indicio de propagación ganglionar ni metástasis sistémica, la intervención representó una medida radical y sumamente certera.

Esta detección en una fase temprana ha evitado que el adenocarcinoma avance hacia estadíos complejos, marcando una diferencia sustancial y positiva en las expectativas de recuperación del líder de la Iglesia Católica.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, Mandonio Euscátigue, cirujano robótico de tórax y cardiovascular, señaló que la rehabilitación pulmonar que realizaría el papa León XIV sería con un aparato llamado inspirómetro incentivo, que con el pasar de las... pic.twitter.com/Sd8ca4QfRV — Exitosa Noticias (@exitosape) October 14, 2026

Convalecencia rigurosa y pautas para su recuperación

Tras superar con éxito la extirpación quirúrgica del tejido afectado, el papa León XIV deberá afrontar un estricto proceso de reposo médico absoluto antes de retomar sus labores pastorales oficiales y compromisos públicos. Según indicó el cirujano especialista, el tiempo estimado de convalecencia se prolongará por un periodo prudente de entre tres a cuatro semanas continuas.

Esta pausa resulta totalmente indispensable para asegurar la cicatrización óptima de los tejidos torácicos intervenidos, estabilizar los parámetros generales de salud y minimizar cualquier complicación derivada de la exigente agenda internacional que tenía prevista en el continente americano.

Así pues, si bien el cáncer pulmonar representa una seria amenaza oncológica de máxima severidad, la detección oportuna en el sumo pontífice y el estricto cumplimiento del protocolo clínico garantizan un horizonte sumamente esperanzador, cuya evolución definitiva dependerá de la rigurosidad con la que se gestione su descanso en las próximas semanas.