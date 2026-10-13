Tupac Shakur: Duane Davis recibe condena de 40 años a cadena perpetua por el asesinato del rapero

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El caso por el asesinato de Tupac Shakur llegó a una nueva etapa este martes 13 de octubre del 2026. Duane Davis, conocido como Keffe D, recibió una condena de 40 años a cadena perpetua por su responsabilidad en el ataque que terminó con la vida del reconocido rapero estadounidense en Las Vegas, hace tres décadas.

Duane Davis y su papel en el asesinato de Tupac

Según The Washington Post, la Fiscalía sostuvo durante el juicio que Davis organizó el ataque y consiguió el arma utilizada en el crimen, aunque no habría sido quien disparó directamente contra el músico. La defensa cuestionó la fiabilidad de sus declaraciones y puso en duda las pruebas presentadas por los fiscales.

Tupac fue baleado el 7 de septiembre del 1996, cuando viajaba en un automóvil junto a Marion "Suge" Knight, en Las Vegas. El artista murió seis días después, a los 25 años. Su asesinato se convirtió en uno de los casos más conocidos de la historia del hip-hop estadounidense.

BREAKING: Duane "Keefe D" Davis reacts after being sentenced to 40 years to life in prison for his role in the 1996 murder of Tupac Shakur. pic.twitter.com/Il9yEdwAo6 — Breaking911 (@Breaking911) October 13, 2026

La investigación también estuvo marcada por las declaraciones de Davis, quien señaló a su sobrino Orlando Anderson como el autor de los disparos. Anderson negó su participación antes de morir en 1998. La Fiscalía presentó declaraciones anteriores de Davis y material relacionado con su libro autobiográfico, publicado en 2019.

La sentencia y la apelación anunciada por la defensa

La condena impuesta a Davis contempla 20 años por asesinato en primer grado y otros 20 años por el uso de un arma mortal, con las penas consecutivas, según la cobertura de The Washington Post. La sentencia establece que deberá cumplir ambos periodos de manera sucesiva.

Durante la audiencia, la familia de Tupac también tuvo espacio para expresar las consecuencias de la pérdida. Su hermana, Sekyiwa Shakur, habló sobre el dolor que la muerte del artista dejó en sus seres queridos y sobre la vida que perdió cuando tenía apenas 25 años.

Sus familiares abrazaron al fiscal.

Davis, de 63 años, fue declarado culpable el 31 de agosto del 2026, después de que el jurado deliberara durante menos de tres horas. Su defensa anunció que apelará la decisión y ha cuestionado aspectos del proceso, entre ellos la admisión de declaraciones realizadas ante investigadores en 2008.

El fallo representa un avance judicial en el caso por el asesinato de Tupac Shakur, ocurrido en 1996. Sin embargo, la apelación anunciada por Duane Davis abre una nueva etapa legal. La condena, las pruebas presentadas y el papel atribuido al acusado seguirán siendo puntos centrales del proceso.