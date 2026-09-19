Caso Liceo Naval: Gobierno exhorta a medios a proteger identidad de alumno víctima de presunto abuso

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que se diera a conocer la denuncia por abuso a un menor de edad en el colegio Liceo Naval, los medios de comunicación y líderes de opinión han reportado las actualizaciones del caso. Frente a eso, el actual Gobierno se pronunció para exhortar a proteger identidad del adolescente implicado en el caso.

Gobierno se pronuncia por difusión del nombre de la víctima

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) advirtió que no debe divulgarse información que pueda poner en riesgo la dignidad o integridad de menores de edad sin la autorización correspondiente de sus padres o tutores.

La institución señaló que la difusión de estos datos puede constituir una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales y generar responsabilidades administrativas y eventuales sanciones.

El Minjusdh recuerda a la ciudadanía y a los medios de comunicación que los datos referidos a menores de edad tienen una especial protección constitucional y legal. No se debe difundir información que pueda poner en riesgo su dignidad ni integridad sin autorización de sus padres... pic.twitter.com/ysxspHfvV4 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) September 19, 2026

A través de un comunicado difundido este 19 de septiembre de 2026, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), señaló que exponer públicamente el nombre de una menor de edad vulnera su derecho a la intimidad y puede generar una nueva afectación a quien ya ha sido víctima de violencia.

La entidad indicó, además, que la difusión de su identidad constituye una transgresión al Código de los Niños y Adolescentes.

En ese sentido, rechazó la difusión de la identidad de una adolescente víctima de violencia sexual y exhortó a los medios de comunicación a actuar con especial responsabilidad en la cobertura de este tipo de casos.

"La Ley N°. 30364 y su Reglamento establecen que los medios de comunicación deben proteger la identidad de niñas, niños y adolescentes y tienen prohibido difundir información o indicios que permitan identificarlos. Asimismo, deben evitar cualquier forma de revictimización", señala el comunicado.

Según precisó, los medios de comunicación tienen prohibido difundir información, imágenes o indicios que permitan identificar a menores involucrados en situaciones de violencia. También deben evitar cualquier forma de revictimización durante la cobertura periodística.

La difusión de ambos pronunciamientos se producen en medio del llamado de las autoridades a reforzar la protección de los menores frente a la exposición pública de información sensible.

Por ello, el MIMP y el Minjusdh remarcaron la necesidad de que la cobertura de hechos de violencia priorice los derechos y la protección de las personas menores de edad involucradas.

Finalmente, el Gobierno se pronunció ante este caso para exhortar a los medios de comunicación a proteger la identidad del adolescente víctima de abuso en el colegio Liceo Naval.