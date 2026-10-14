Senado de Brasil aprueba la jornada laboral de 40 horas a once días de las elecciones presidenciales del 25 de octubre

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Senado de Brasil aprobó este miércoles la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales . Esta medida impulsada por el jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, logró un avance significativo a once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre.

Cabe mencionar que la iniciativa legislativa establece el fin de la jornada 6 por 1 y añade un día de descanso sin recorte salarial. La enmienda a la Constitución se aprobó en dos votaciones consecutivas durante la misma sesión legislativa, convirtiéndose en el principal proyecto electoral para los trabajadores brasileños.

🔴AHORA | El Senado de Brasil aprobó reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y eliminar el régimen 6x1, sin bajar los salarios.



🇧🇷La medida es una de las principales banderas electorales de Lula da Silva. pic.twitter.com/VNJaeuL1Ru — El Destape (@eldestapeweb) October 15, 2026

Voto telemático de Flávio Bolsonaro aprueba las 40 horas

El proyecto sumó el respaldo de Flávio Bolsonaro y la consecuente adhesión del resto de senadores de la oposición, a quienes sus respectivos partidos políticos dieron completa libertad de voto.

No obstante, el candidato presidencial por el Partido Liberal (PL) se oponía inicialmente al proyecto, pero en la víspera anunció un cambio de postura.

Ante ello, aunque no estuvo presente en el hemiciclo legislativo, el líder de la oposición emitió su voto de forma telemática mientras participaba activamente en actos de campaña desarrollados en la ciudad de Porto Alegre.

Chegou o grande dia! É hoje que o povo brasileiro vai conquistar o fim da escala 6x1 e garantir mais tempo para viver, descansar e ficar com a família.



Mas precisamos ficar atentos! Nossos adversários dizem que vão votar a favor, mas já conhecemos esse roteiro. Na hora H, podem... pic.twitter.com/pmQ28g0qRc — Lula (@LulaOficial) October 14, 2026

Luiz Inácio Lula da Silva envía carta a familias evangélicas

Por otra parte, el presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, envió este miércoles una carta abierta a las familias evangélicas, un grupo que representa cerca del 27 % de la población brasileña según la última encuesta de la firma demoscópica Datafolha.

"He decidido escribiros con el corazón abierto", dijo Luiz Inácio Lula da Silva.

Cabe mencionar que este segmento social muestra un 66 % de predisposición a votar por el senador de ultraderecha Flávio Bolsonaro. Ante ello, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) destacó diversas medidas de su Gobierno, como la prohibición de las casas de apuestas en línea, y desmintió un 'mentira' de los comicios de 2022 que afirmaba que pretendía cerrar miles de iglesias evangélicas.

En esa línea, los principales pilares sobre los que discurre la misiva son la protección de las mujeres, una política que luche contra el crimen organizado mediante la inteligencia, la defensa de la salud pública y la preservación de la naturaleza.