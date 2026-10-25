Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección con un plan basado en la inversión social: principales propuestas

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Brasil llega a la segunda vuelta electoral del 25 de octubre de 2026 con dos proyectos de país distintos. Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), intenta nuevo mandato enfocado a dar continuidad y ampliar las políticas sociales, las inversiones públicas y los programas en salud, educación, empleo y protección del medio ambiente.

En cambio, el opositor Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), centra su propuesta en una política de seguridad de mano dura, austeridad fiscal y reducción de la Administración pública. Como se sabe, tras el primer debate, Bolsonaro perdió un punto y ambos mantienen un empate técnico.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👨‍⚖️| En entrevista con Exitosa, el internacionalista Carlos Novoa se refirió sobre la segunda vuelta presidencial en Brasil que hoy se disputan Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. En ese sentido, indicó que si el derechista gana la presidencia se habrá ratificado una influencia desde Estados Unidos. No obstante, un triunfo del actual mandatario brasileño le servirá para hacerle contrapeso a la gestión de Donald Trump. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 25, 2026

Propuestas sobre Estado y economía

El plan del presidente Luiz Inácio Lula da Silva propone un Estado con mayor capacidad de planificación, basado en la soberanía, la democracia y la participación social mediante consejos públicos, conferencias nacionales y presupuestos participativos para reducir la desigualdad social, racial y de género.

En esa línea, en seguridad pública plantea crear el 'Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP)' enfocado en la 'asfixia financiera del crimen organizado', alejándose del enfoque puramente punitivo o de flexibilización de armas.

Para ello, proyecta usar 10.000 millones del Fondo Nacional de Inversión en Infraestructura Social para tecnología, equipamiento e infraestructura policial en Estados y municipios, además de cámaras en los uniformes bajo estándares nacionales unificados.

Cabe mencionar que en economía busca continuar con la 'neoindustrialización', en donde amplia la inversión en infraestructura y tecnología, además, manteniendo el marco fiscal sin sacrificar lo propuesto en la inversión social, financiando el desarrollo al gravar a los 'superricos' y a las cuentas y empresas en el extranjero (offshores).

Planes sociales y ambientales

Ante ello, para reducir la pobreza , combatir la violencia de género y distribuir el cuidado no remunerado, el candidato del PT apuesta por fortalecer el Sistema Único de Asistencia Social, 'Bolsa Familia', el programa de renegociación de deudas 'Novo Desenrola Brasil' y ampliar la red de casas de acogida para mujeres maltratadas.

Finalmente, en medio ambiente propone avanzar hacia la deforestación cero en 2030 y desarrollar cadenas productivas de economía verde de baja intensidad de carbono, combinadas con la soberanía energética y mineral mediante la explotación del petróleo presal, del descubierto en la línea del ecuador, los minerales críticos y las tierras raras.

En salud, el eje es fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS), ampliar el acceso a especialistas, usar la telemedicina, mantener la atención diferenciada en salud indígena con participación de pueblos originarios e impulsar la producción nacional de vacunas, medicamentos, equipos e insumos con el Complejo Económico e Industrial de la Salud.