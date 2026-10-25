Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección con un plan basado en la inversión social: principales propuestas

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 25/10/2026
Brasil llega a la segunda vuelta electoral del 25 de octubre de 2026 con dos proyectos de país distintos. Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), intenta nuevo mandato enfocado a dar continuidad y ampliar las políticas sociales, las inversiones públicas y los programas en salud, educación, empleo y protección del medio ambiente.
En cambio, el opositor Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), centra su propuesta en una política de seguridad de mano dura, austeridad fiscal y reducción de la Administración pública. Como se sabe, tras el primer debate, Bolsonaro perdió un punto y ambos mantienen un empate técnico.
Propuestas sobre Estado y economía
El plan del presidente Luiz Inácio Lula da Silva propone un Estado con mayor capacidad de planificación, basado en la soberanía, la democracia y la participación social mediante consejos públicos, conferencias nacionales y presupuestos participativos para reducir la desigualdad social, racial y de género.
En esa línea, en seguridad pública plantea crear el 'Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP)' enfocado en la 'asfixia financiera del crimen organizado', alejándose del enfoque puramente punitivo o de flexibilización de armas.
Para ello, proyecta usar 10.000 millones del Fondo Nacional de Inversión en Infraestructura Social para tecnología, equipamiento e infraestructura policial en Estados y municipios, además de cámaras en los uniformes bajo estándares nacionales unificados.
Cabe mencionar que en economía busca continuar con la 'neoindustrialización', en donde amplia la inversión en infraestructura y tecnología, además, manteniendo el marco fiscal sin sacrificar lo propuesto en la inversión social, financiando el desarrollo al gravar a los 'superricos' y a las cuentas y empresas en el extranjero (offshores).
Planes sociales y ambientales
Ante ello, para reducir la pobreza, combatir la violencia de género y distribuir el cuidado no remunerado, el candidato del PT apuesta por fortalecer el Sistema Único de Asistencia Social, 'Bolsa Familia', el programa de renegociación de deudas 'Novo Desenrola Brasil' y ampliar la red de casas de acogida para mujeres maltratadas.
Finalmente, en medio ambiente propone avanzar hacia la deforestación cero en 2030 y desarrollar cadenas productivas de economía verde de baja intensidad de carbono, combinadas con la soberanía energética y mineral mediante la explotación del petróleo presal, del descubierto en la línea del ecuador, los minerales críticos y las tierras raras.
En salud, el eje es fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS), ampliar el acceso a especialistas, usar la telemedicina, mantener la atención diferenciada en salud indígena con participación de pueblos originarios e impulsar la producción nacional de vacunas, medicamentos, equipos e insumos con el Complejo Económico e Industrial de la Salud.