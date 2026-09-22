Flor de María Hurtado propone serenazgo preventivo, cámaras espías y evitar abusos de autoridad en Lima

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante el Debate Municipal 2026, la candidata del Partido Demócrata Verde, Flor de María Hurtado, presentó sus propuestas para fortalecer la seguridad ciudadana en Lima. Entre sus principales planteamientos destacó la implementación de un serenazgo preventivo y de rostro humano, el uso de cámaras espías y una actuación municipal que evite abusos de autoridad.

Propuestas de seguridad

Hurtado sostuvo que su propuesta de gobierno parte de una visión de una "Lima Segura, Lima emprendedora y Lima sostenible", bajo un enfoque en el que la sostenibilidad abarque de manera transversal las distintas áreas de la gestión municipal. En ese marco, planteó incorporar tecnología para mejorar los servicios y facilitar los trámites ciudadanos.

La candidata propuso convertir a Lima en una ciudad donde los ciudadanos puedan realizar distintos procedimientos desde sus teléfonos celulares. "Queremos ser la ciudad de la app de Lima Metropolitana", señaló, al plantear también mecanismos para agilizar la obtención de licencias y detectar posibles irregularidades en las organizaciones públicas.

En materia de seguridad, Hurtado planteó modificar el enfoque del serenazgo para priorizar la prevención de los delitos. "Queremos dinamizar la ciudad con los equipos para serenazgo, donde el sereno no sea alguien que lo veamos como el persecutor, sino el que prevea la delincuencia antes, que prevenga la delincuencia antes", sostuvo durante su participación.

Evitar el abuso de autoridad

La candidata también señaló que su propuesta busca reforzar la protección de las familias, especialmente de niños y adolescentes. Para ello, planteó recurrir a herramientas tecnológicas y sistemas de vigilancia que permitan detectar situaciones de riesgo sin alertar necesariamente a quienes puedan estar involucrados en actividades delictivas.

"Quiero ser una alcaldesa que cuide tu familia, donde cuide a nuestros niños, donde cuide a nuestros adolescentes", afirmó Hurtado, antes de plantear el uso de cámaras inteligentes. Sin embargo, precisó que su propuesta contempla cámaras espías, con el objetivo de que los delincuentes no sepan que están siendo vigilados.

Otro de los puntos centrales de su intervención fue evitar el abuso de autoridad durante las labores de serenazgo y fiscalización, especialmente contra pequeños comerciantes. Hurtado cuestionó acciones que puedan afectar a quienes dependen de sus negocios para sostener económicamente a sus familias.

"Lima ya vio cómo se destruyeron 200 carritos utilizados para vender huevos de codorniz. Ese no es ese rostro de la autoridad que yo propongo. Yo propongo un rostro primero por esta vez, un rostro de mujer, un rostro humano, un rostro que lidere", concluyó.

De esta manera, las propuestas de Flor de María Hurtado plantean un enfoque de seguridad basado en la prevención, el uso de tecnología y una relación menos confrontacional entre la autoridad y los ciudadanos. Su planteamiento busca que el serenazgo anticipe hechos delictivos, mientras la fiscalización municipal mantenga controles sin afectar a pequeños comerciantes que dependen de sus actividades económicas.