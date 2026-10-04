Reniec registró alta demanda digital al atender más de 19 mil trámites de DNI previa a las ERM 2026

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) procesó un total de 19,704 solicitudes web del Documento Nacional de Identidad (DNI) entre el 28 de septiembre y este 4 de octubre, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Esta importante cifra refleja la alta respuesta ciudadana ante las facilidades digitales dispuestas por el organismo de identificación para garantizar que los electores cuenten con su documento oficial antes de la jornada de sufragio.

Alta demanda en plataformas digitales y cobertura nacional

El incremento exponencial en las solicitudes virtuales durante los días previos al proceso electoral respondió a la necesidad urgente de la ciudadanía por renovar o duplicar sus documentos. Las herramientas en línea del organismo permitieron gestionar estos trámites de manera ágil, evitando largas colas y congestión en las sedes físicas en la antesala de los comicios.

Asimismo, la atención oportuna brindada mediante los canales digitales garantizó que miles de usuarios pudieran solucionar la falta de su documento de identidad a tiempo. La medida formó parte del plan de contingencia electoral diseñado para asegurar que el mayor porcentaje de la población apta para votar cuente con la documentación física requerida por las mesas de sufragio.

En esa misma línea, el servicio excepcional denominado DNI Exprés operó hasta la jornada de este domingo en 27 agencias estratégicamente habilitadas a nivel nacional. La cobertura incluyó locales de Lima, Callao, Cajamarca, Lambayeque, Áncash, La Libertad, Ayacucho, Huánuco, Ica, Loreto, Ucayali, Puno, Tacna y Arequipa.

📢 #ReniecInforma | El Reniec tramitó 19 704 solicitudes web de DNI entre el 28 de setiembre y el 4 de octubre, como parte de las acciones desplegadas de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. 🗳️🇵🇪 ⚡ El servicio #DNIExprés fue una de las medidas implementadas para facilitar que más ciudadanos pudieran contar oportunamente con su documento de identidad, con una entrega en un plazo máximo de 24 horas luego de realizado el trámite, a fin de que pudieran ejercer su derecho al voto. 🔎 Accede a mayores detalles aquí: https://t.co/ZHFZT1djua #Reniec #ERM2026 #DNI Lee también ERM 2026: conozca los pasos para cobrar la compensación de S/165 por ser miembro de mesa October 4, 2026

Recomendaciones para el recojo del documento y verificación en línea

Con el objetivo de agilizar la entrega de los documentos tramitados a última hora, la institución mantuvo horarios extendidos y un despliegue de personal reforzado en las agencias autorizadas. Estas acciones permitieron descongestionar el flujo de usuarios en las regiones con mayor densidad electoral durante la mañana y tarde de la jornada.

No obstante, las autoridades recordaron a los ciudadanos que la entrega presencial está sujeta a la culminación del proceso de impresión y empaquetado del documento. Por ello, se instó a la población a acudir a los puntos de acopio únicamente tras constatar la disponibilidad de su DNI.

Para evitar desplazamientos innecesarios o falsas expectativas, el ente de identificación recomendó a los usuarios verificar el estado actualizado de su trámite a través del portal web institucional antes de apersonarse a cualquier sede. Esta consulta virtual permite conocer en tiempo real si el documento se encuentra listo para entrega en la agencia correspondiente.

En ese sentido, el Reniec reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la democracia peruana al optimizar sus plataformas digitales y garantizar la entrega oportuna de los documentos de identidad durante los procesos electorales.