Shakira estrenó 'Dai Dai', canción oficial del Mundial 2026: Donará las ganancias para educación infantil

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Shakira estrenó la canción 'Dai Dai', tema oficial para el Mundial 2026. La famosa cantante colombiana anunció que todo el dinero que se recaude con el tema será donado a favor de la educación infantil, permitiendo a los niños convertirse en "campeones del mañana".

Shakira estrena 'Dai Dai', canción del Mundial 2026

La "reina de los mundiales" ha regresado. Shakira vuelve a acaparar los titulares del entretenimiento y esta vez no por su divorcio con Piqué, sino porque el lanzamiento de 'Dai Da', la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con esta propuesta, la barranquillera sella su cuarta participación en la historia del torneo de fútbol más importante del planeta.

Shakira estrenó el jueves 14 de mayo, el tema 'Dai Dai' - que se traduce como un enérgico "¡Vamos, vamos!"— y se convierte en una fusión vibrante de ritmos que captura la esencia de la multiculturalidad que define al Mundial de este año. El videoclip oficial ya se ha vuelto viral en plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones, no solo gracias a su letra y ritmo, sino por su coreografía contagiosa.

"¡Ya está aquí Dai Dai! ¡La Copa del Mundo de la FIFA 2026 empieza ahora!", escribió la artista colombiana al compartir el sencillo en sus redes sociales, que ya había adelantado días atrás.

En medio de la algarabía de sus fans de volverla a tener presente en un Mundial de fútbol, Shakira dejó a más de uno sorprendido al hacer un importante anuncio durante un evento previo transmitido en vivo por Global Citizen.

Shakira: ¿A quién donará el dinero recaudado con 'Dai Dai?

Pues bien, la intérprete de 'La La La' y 'Waka Waka' explicó que creó la canción 'Dai Dai' no solo para este Mundial, sino también "para tantos niños de todo el mundo que no tienen voz y que esperan una oportunidad, niños que no tienen acceso a una educación de calidad y que se están quedando atrás".

Por ello, dejó en claro que el dinero recaudado con la canción y el show que brindará en medio tiempo de la final del torneo irán para el programa en conjunto con el Global Citizen y el Fondo de Educación de la FIFA. Se buscaría recaudar 100 millones de dólares antes del término del Mundial para dejar un legado a muchos menores que "viven en condiciones de vulnerabilidad".

"Esta canción, creo que es mucho más que una canción del Mundial. Es un mensaje para cada niño que alguna vez ha escuchado que su sueño era demasiado grande. (...) Voy a donar el 100% de las ganancias de 'Dai Dai' para el Fondo de Educación de la FIFA", precisó, recordando su compromiso con la infancia, un frente que ha impulsado desde los 90's con la fundación Pies Descalzos.

#InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus @latinus_us Shakira anuncia que dona el 100% de las ganancias de "Dai Dai", canción oficial del Mundial 2026, al Fondo de Educación de Global Citizen de la FIFA. La artista asegura que cada vez que la canción suene o el video se reproduzca, los ingresos van directo a crear oportunidades para niños de todo el mundo. Además, por cada entrada vendida en sus shows de verano en Estados Unidos, se donará un dólar a la causa. #Latinus

Mundial 2026: BTS, Shakira y más en show de medio tiempo de la final

A través de un corto video publicado en sus plataformas oficiales, la FIFA presentó a la reina del pop, Madonna, a la colombiana Shakira y las superestrellas del K-pop, BTS, como las estrellas que se encargarán de dar más brillo en la decisiva jornada que coronará al nuevo monarca del deporte rey.

The world's biggest stage. An even bigger purpose. On July 19, the FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show is coming to New York New Jersey Stadium, featuring superstars @Madonna , @shakira , and @bts_bighit , curated by @coldplay 's Chris Martin!



A FIFA World Cup first, the... pic.twitter.com/OblQmXTW1M — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 14, 2026

Es así como se anunció que 'Dai Dai' ya suena a nivel internacional como la canción oficial del Mundial 2026. En medio de esa situación, Shakira reveló en un evento de la FIFA que donará el 100% del dinero recaudado a los niños más necesitados, precisamente para su educación.