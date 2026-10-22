Migraciones de Argentina expulsa a ciudadano peruano luego de acumular siete condenas penales

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Migraciones de Argentina dispuso la expulsión definitiva del territorio nacional del ciudadano peruano Heric Manuel Arteaga Buleje. El individuo tiene antecedentes penales extensos e incluye una prohibición permanente de reingreso al país. Las autoridades ejecutaron la resolución migratoria tras coordinar su salida por vía aérea.

Cabe mencionar que efectivos de la División Unidad Táctica de Intervención en Alcaidías (DUTIA) trasladaron al sujeto hasta el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1. Posteriormente, fuerzas federales lo escoltaron hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lugar donde finalmente abandonó Argentina.

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Momento de la detención

Según Infobae, Heric Manuel Arteaga Buleje fue arrestado el 22 de agosto en el barrio porteño de Balvanera. El operativo policial se produjo luego de que el dueño de un comercio detectara que el individuo había escondido una 'rotopercutora ' entre sus prendas dentro del establecimiento comercial.

Ante ello, el propietario del local persiguió al sospechoso por la vía pública y alertó a los agentes policiales que finalmente concretaron la detención. A partir de ese procedimiento inicial, las fuerzas de seguridad revisaron su situación migratoria y su historial de antecedentes en la base de datos.

Tras verificar la información oficial, el sistema arrojó un amplio prontuario que motivó la intervención de las dependencias migratorias correspondientes para aplicar la medida de expulsión obligatoria del territorio.

Siete condenas por hurto y una tentativa de robo

El historial de Heric Manuel Arteaga Buleje incluye diversas sentencias desde abril de 2017, cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 lo condenó a tres meses de prisión. En abril de 2018, recibió diez meses de prisión por tentativa de robo y hurtos.

En esa línea, en agosto de 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de CABA le impuso tres meses de prisión, sumando luego un mes en septiembre de 2020. En noviembre de 2021 recibió tres meses y en septiembre de 2022 sumó dos meses adicionales.

No obstante, su último antecedente corresponde a junio de 2024, cuando fue condenado a dos meses de prisión por hurto simple en grado de tentativa. Debido a la reiteración de ilícitos, la resolución prohíbe de forma definitiva su retorno a la Argentina.