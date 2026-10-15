Discusión por butacas en un cine de Argentina terminó con gas pimienta y dos mujeres detenidas

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La discusión por el uso de unas butacas terminó en un enfrentamiento dentro de un cine de la ciudad de Paraná, en la provincia argentina de Entre Ríos. Este incidente incluyó golpes y el uso de gas pimienta, por lo que los espectadores tuvieron que abandonar la sala mientras las autoridades intervenían.

La disputa comenzó por los asientos reservados

Este enfrentamiento ocurrió el último miércoles 14 de octubre, cerca de las 11 de la noche, en la sala 4 del complejo Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso del Paraná. En ese momento, cerca de 50 espectadores veían la película de terror "Mamá Siniestra".

El conflicto se dio cuando un grupo de jóvenes ingresó a la sala y encontró ocupadas las butacas que le correspondían. Al pedir que les permitieran sentarse en sus lugares surgió una discusión que continuó durante la función. Una trabajadora del cine intervino para intentar calmar la situación.

Dos mujeres se pelearon por una butaca en un cine de Paraná, una de ellas le tiró gas pimienta a la otra y hubo que evacuar la sala. pic.twitter.com/NFSp73D4X9 — MDZ Online (@mdzol) October 15, 2026

Sin embargo, el enfrentamiento se intensificó minutos más tarde. Según explicó Sofía Alberto, una de las jóvenes presentes, una de sus amigas fue sujetada del cabello y agredida. Otras personas intentaron separarlas, pero la situación terminó por involucrar a más espectadoras.

"En eso que nos ayudan a separarnos, ella saca el gas pimienta y empieza a rociar a todos", denunció.

Dos mujeres fueron detenidas tras el uso de gas pimienta

La presencia del gas pimienta provocó irritación en los ojos, tos y molestias respiratorias entre los asistentes. La función tuvo que interrumpirse y el público abandonó el local. Entre las personas afectadas habían niños y adultos mayores, mientras que seguridad del cine pedía ayuda policial.

Tras la denuncia, los efectivos localizaron a las sospechosas en el estacionamiento del centro comercial, cuando estaban por retirarse en un automóvil Honda Civic. Las intervenidas fueron identificadas como una mujer de 51 años y su hija de 27.

La investigación también incluyó la recepción de la denuncia de una de las jóvenes afectadas y la realización de un examen médico. Asimismo, la encargada del centro comercial presentó una denuncia por lo ocurrido, mientras las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes.

Por ello, este caso dejó una función interrumpida, espectadores afectados y dos mujeres detenidas. La pelea por las butacas de cine, el uso de gas pimienta y la evacuación de la sala actualmente, forman parte de los hechos que son materia de investigación judicial.