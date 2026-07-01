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Música de luto

Fallece Manolo Arjona, uno de los históricos integrantes de Locomía, a los 58 años

El artista, recordado integrante de la primera etapa de Locomía, falleció de manera repentina durante la madrugada de este miércoles 1 de julio en su vivienda ubicada en Viladecans, Barcelona.

Muere Manolo Arjona a los 58 años
Muere Manolo Arjona a los 58 años Composición Exitosa

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 01/07/2026

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Manuel "Manolo" Arjona, miembro histórico y pieza clave del fenómeno internacional Locomía, falleció de forma repentina la madrugada de este miércoles, 1 de julio, en su residencia de Viladecans (Barcelona). Su partida física vuelve a sacudir la historia de la icónica agrupación, marcada en los últimos años por una triste cadena de pérdidas.

Arjona fue una pieza clave en los inicios de Locomía, agrupación que revolucionó la industria musical española con una propuesta que mezclaba pop, baile, moda y un espectáculo visual inédito para la época. Su imagen, junto con los icónicos abanicos gigantes y las hombreras, convirtió al grupo en un fenómeno internacional que también conquistó Latinoamérica.

De Ibiza al éxito internacional

La historia de Manolo Arjona está estrechamente ligada al nacimiento de Locomía en Ibiza durante la década de 1980. Lo que comenzó como un grupo de jóvenes apasionados por la moda y la vida nocturna terminó convirtiéndose en una de las bandas más populares del pop español.

Con éxitos como Locomía y Rumba, Samba, Mambo, la agrupación alcanzó fama en España y varios países de América Latina, donde sus presentaciones reunían a miles de seguidores. Arjona permaneció en la formación durante los años de mayor popularidad y tras su salida del grupo, mantuvo un perfil discreto y alejado de los focos. 

Su trayectoria, no obstante, ha sido reivindicada en los últimos años a través de documentales y otros proyectos centrados en la historia de la banda y en su impacto sobre la música y la estética de finales del siglo XX.

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Un legado que trasciende generaciones

Su muerte ha generado numerosas muestras de pesar entre seguidores y antiguos compañeros, quienes destacaron su carisma y el papel que desempeñó en una agrupación que marcó una época. La noticia también revive el recuerdo de otros exintegrantes de Locomía fallecidos en años recientes.

A través de la cuenta oficial de Locomía, también le dedicaron emotivas palabras al cantante. "Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que comenzó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre", es parte del mensaje publicado por sus ex compañeros.

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Con la partida de Manolo Arjona desaparece una de las figuras más emblemáticas del pop español de los años 80. Sin embargo, su legado continúa vigente gracias a la música, el estilo y la influencia de Locomía, una banda que transformó el espectáculo musical y dejó una huella imborrable en varias generaciones.

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