RECONOCIDA actriz argentina prepara papa a la huancaína y DESATA furor en redes

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Flor Bertotti, la carismática artista argentina, sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un video viral donde prepara una tradicional papa a la huancaína. Este gesto reafirma su estrecho vínculo con el público nacional tras su exitosa gira de conciertos en Lima.

Pasión por el sabor peruano

La actriz utilizó un recetario obsequiado por su club de fans local para elaborar este plato emblemático. Durante la grabación compartida en sus redes, Bertotti destacó la increíble calidad de la comida peruana y confesó que es su favorita entre muchas opciones disponibles mundialmente.

La intérprete conocida por su papel de 'Floricienta' explicó que debió adaptar algunos insumos debido a la dificultad de hallar el ají amarillo en Buenos Aires. A pesar de utilizar ají morrón, logró una salsa cremosa y deliciosa que fue celebrada por miles de usuarios peruanos en las plataformas digitales.

La artista demostró gran destreza en la cocina mientras explicaba el paso a paso de la preparación nacional. El uso de un delantal con motivos andinos fue un detalle que los seguidores no dejaron pasar, fortaleciendo la conexión emocional con su audiencia en el Perú.

La receta original de la huancaína se convirtió en un reto divertido para la intérprete de "Flores Amarillas". Al probar el resultado final, quedó maravillada con la textura de la salsa, asegurando que este tipo de preparaciones son superiores a cualquier aderezo comercial tradicional.

Un vínculo inquebrantable con el país

El afecto de la intérprete por nuestra cultura se ha fortalecido gracias a sus constantes visitas y presentaciones masivas. En sus redes sociales, Flor Bertotti elogió la gastronomía peruana sobre otras culturas, mencionando que el ceviche y las diversas salsas locales son sus preferidas.

Esta demostración de cariño ocurre en un contexto especial, ya que la artista ha incluido a Perú en su tour por los 20 años de Floricienta. Su cercanía con la audiencia limeña trasciende los escenarios, llegando ahora hasta la calidez de su propia cocina casera.

Sus seguidores en redes destacaron su plato.

El impacto de este video generó miles de comentarios positivos destacando la sencillez de la cantante en redes. Los fanáticos valoraron que dedique tiempo a conocer nuestras costumbres, consolidando su posición como una de las artistas extranjeras más queridas en territorio peruano.

La viralización de este contenido demuestra que la papa a la huancaína de Flor Bertotti es un puente cultural entre Argentina y Perú. Los fanáticos agradecieron que una figura tan querida resalte los platos peruanos, consolidando su imagen como una artista argentina que ama la gastronomía peruana.