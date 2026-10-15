Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declaran inocentes de nuevos cargos de torturas en su contra

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante una audiencia desarrollada en Nueva York, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de los nuevos cargos de conspiración de para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.

Nicolás Maduro y su esposa se declaran "no culpables" de cargos de tortura

Durante la lectura formal de las acusaciones llevadas acabo este jueves, 15 de octubre, ante un tribunal de Manhattan, el derrocado presidente de Venezuela y su esposa se decararon "no culpables" de estas imputaciones en su contra.

Esta acusación sostiene que ambos participaron en una campaña de represión auspiciada por el Estado de Venezuela, en la que se habría torturado a numerosas personas, entre los que figuraban tres ciudadanos de nacionalidad estadounidense, sin embargo, durante el juicio lo negaron.

De acuerdo a documentos judiciales, Maduro Moros habría supervisado un sistema de tortura que presuntamente incluía asfixia, golpizas y descargas eléctricas contra los detenidos. De igual manera, también se mencionan otros tipos de actos de violencia como supuestas agresiones sexuales y un caso particular en el que uno de los retenidos habría sido obligado a ingerir su propio vómito.

Por su parte, la Fiscalía indica que Nicolás Maduro recibió informes sobre el trato infligido a personas detenidas y que recomendó métodos de tortura. Además, le atribuyen amenazas contra el hijo de un encarcelado como una forma de presión psicológica.

Mientras que en el caso de Flores, esta acusación señala que habría conttibuido con el sistema represivo y ordenado la tortura de personas específicas.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨 Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables en EU 📺 La información con @SamuelCuervo y @zelenny https://t.co/RZ5qh1wH6H — Milenio (@Milenio) October 15, 2026

Nicolás Maduro y Cilia Flores reclaman inmunidad

Este jueves, 15 de octubre, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon "no culpables", ante un tribunal de Manhattan, de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos. Esta acusación sostiene que ambos participaron en una campaña de represión auspiciada por el Estado de venezolano, en la que se habría torturado a numerosas personas, entre los que figuraban tres estadounidenses.

Noticia en desarrollo...