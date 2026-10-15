Tragedia en Pakistán: derrumbe del techo de una escuela deja cerca de 30 menores y una profesora fallecidos

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Alrededor de 27 estudiantes y una profesora fallecieron este jueves 15 de octubre tras el derrumbe del techo de una escuela privada en Peshawar, en el noroeste de Pakistán. El colapso sorprendió a los alumnos durante la jornada escolar y dejó a menores y docentes atrapados bajo los escombros.

Otros reportes difundieron cifras superiores de víctimas, por lo que el balance todavía presenta diferencias entre las fuentes consultadas.

Estructura cayó sobre las aulas

Un responsable de los servicios de rescate explicó que el techo de una planta superior cayó sobre el del primer piso, que posteriormente se desplomó sobre las aulas. La mayoría de los estudiantes fallecidos tenía alrededor de 13 años, según información recogida por El País.

A tragic incident in Peshawar, where at least 16 students and teachers have died after the roof of a private school collapsed. Our thoughts are with the victims and their grieving families Rescue operations are ongoing #Peshawar #BreakingNews #Pakistan #SchoolCollapse https://t.co/h5kCPW26nt — Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) October 15, 2026

Personal del servicio de emergencias Rescue 1122 acudió con ambulancias y equipos especializados para retirar los restos de la estructura y auxiliar a los afectados. Los heridos fueron trasladados para recibir atención médica.

Detienen al propietario del colegio

El jefe de la Policía de Peshawar, Saeed Ahmed, confirmó la detención del propietario del centro educativo y señaló que el edificio presentaba una estructura endeble. Sin embargo, las causas exactas del derrumbe aún no han sido establecidas.

El gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, solicitó un informe detallado y ordenó investigar las circunstancias del colapso. Las diligencias deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

.

Gobierno pide reforzar seguridad escolar

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y dispuso brindar la asistencia médica necesaria a los heridos.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, sostuvo que la protección de los niños debe ser una prioridad y pidió fortalecer las normas de seguridad en las escuelas. La tragedia volvió a poner bajo atención las condiciones de la infraestructura educativa y la supervisión de los edificios escolares en el país.