Venezuela: Delcy Rodríguez anuncia que la Navidad empezará el 1 de noviembre para fomentar el crecimiento económico en su país

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió este jueves 8 de octubre a sus compatriotas para anunciar que el inicio de la Navidad 2026 será desde el próximo 1 de noviembre, con la finalidad de "activar la felicidad" de los venezolanos y la actividad económica.

Dicho anuncio fue dado a conocer durante la ceremonia de la 82.° Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS), celebrada en Caracas.

Replica práctica de Nicolás Maduro

La mandataria venezolana desde enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte del Ejército de los Estados Unidos, volvió a repetir la misma práctica del hoy detenido líder chavista, asegurando que esta medida permitirá impulsar el crecimiento económico de su país, a través de las compras navideñas adelantadas que empezarán a realizar los venezolanos.

"Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas", sostuvo.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la Navidad comenzará el 1 de noviembre en su país. Según indicó, la medida busca incentivar la economía y brindar felicidad a la población. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j Lee también Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarían nuevos cargos en Nueva York por presuntas torturas October 8, 2026

Cabe precisar que, la Iglesia Católica ya había criticado la medida que había dispuesto Nicolás Maduro en 2019, al señalar que "esta festividad no debe ser utilizada con fines propagandísticos ni políticos particulares", debido a que fue instaurada en medio de los conflictos sociales y políticos que enfrentaba su gestión.

Expareja presidencial podría afrontar cargos por tortura en Estados Unidos

A 10 meses de sus detenciones en Caracas y posterior internamiento en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC de Brooklyn), Nicolás Maduro y Cilia Flores podría enfrentar nuevos cargos por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses en Venezuela.

Las nuevas acusaciones tienen como principal sustento los relatos de Matthew Heath, un ex integrante de la Infantería de Marina que incluso intentó quitarse la vida durante su encierro, y Osman Khan. Cabe precisar que, ambos fueron liberados en octubre de 2022, mediante un intercambio de prisioneros y posteriormente entablaron una demanda civil alegando haber sido sometidos a descargas eléctricas, aislamiento y amenazas de violencia sexual.

A estos testimonios se suman los de los ejecutivos petroleros conocidos como los CITGO 6, detenidos en 2017, de los cuales Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano han declarado formalmente haber sido víctimas de tortura.

Sobre los cargos iniciales por los cuales están detenidos, la expareja presidencial venezolana se sigue declarando inocente de todas las acusaciones en su contra.