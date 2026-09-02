Nicolás Maduro y su juicio en EE.UU.: defensa pide desestimar el caso invocando inmunidad soberana

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La defensa de Nicolás Maduro, pidió este miércoles 2 de septiembre desestimar el caso penal en su contra en Estados Unidos bajo el argumento de la inmunidad soberana, según consta en el archivo judicial digital.

Recursos legales presentados por la defensa de Nicolás Maduro

La representación jurídica del procesado formalizó sus reclamos procesales ante el fuero federal para frenar el avance de la causa. El equipo letrado busca dejar sin efecto los señalamientos formulados por el Departamento de Justicia mediante escritos dirigidos al juez de la causa.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, entregó dos mociones al tribunal: una para desestimar toda la acusación con base en la inmunidad soberana y otra, en caso de que esa no prospere, para desestimar solo el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

Las imputaciones incluyen diversos delitos de alcance internacional interpuestos por las autoridades estadounidenses. Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas, y está preso en un penal de Nueva York, donde se procesa su caso, desde su captura en Caracas el 3 de enero.

ALERTA 🇺🇸🇻🇪 | ¡ÚLTIMA HORA!🚨| La defensa del Narcoterrorista de Nicolás Maduro presentó este 2 de septiembre una moción ante el Tribunal Federal de Nueva York para pedir la desestimación de la Cuarta Acusación Sustitutiva, alegando inmunidad soberana. pic.twitter.com/Pl9jxzcP6D — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) September 3, 2026

Argumentación sobre inmunidad, cuestionamiento de cargos y cronograma judicial

Los abogados basan su postura principal en el estatus político que ejercía el acusado al momento de los hechos imputados. En la primera moción, argumentó que un tribunal de EE.UU. no tiene jurisdicción para procesar a Maduro porque es "jefe de Estado de facto" y la conducta en la que se basan los cargos "consiste en actos atribuibles a los cargos oficiales" y a las facultades del Estado.

En la segunda moción, el abogado pidió la retirada del cargo de narcoterrorismo argumentando que el tribunal tampoco tiene jurisdicción y que no está formulado adecuadamente según la ley estadounidense, añadiendo que el cargo "pretende acusar a un ciudadano extranjero" por una "conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional".

La Fiscalía de EE.UU. tiene hasta el 2 de octubre para responder a estas mociones, previsiblemente en contra, mientras que la vista para abordar estas cuestiones está programada el 17 de noviembre, antes del juicio, que por el momento está fechado para junio de 2027, luego de que el depuesto presidente difundió el pasado domingo fotografías suyas desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), en Nueva York.

En ese sentido, Nicolás Maduro aguarda la resolución de las mociones presentadas por su equipo legal con el objetivo de anular el proceso penal en la justicia estadounidense y evitar el inicio del juicio programado en la corte de Nueva York.