Papa León XIV conversó con Vladímir Putin desde el hospital: pidió un alto al fuego en Ucrania y lo exhortó al diálogo

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, desde el hospital Gemelli de Roma. Durante la comunicación, el pontífice pidió un alto al fuego en Ucrania y ofreció a la Santa Sede como centro de mediación para entablar un diálogo entre ambas partes.

Papa León XIV dialogó telefónicamente con Vladímir Putin

Mientras continúa con su proceso de recuperación tras someterse a una operación por un cáncer al pulmón, el Santo Padre sostuvo este viernes, 16 de octubre, una platica con el mandatario ruso, siendo esta la segunda ocasión en la que entablan este acto comunicativo.

De acuerdo a un breve comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, durante la llamada el papa estadounidense-peruano le pidió a Putin una tregua humanitaria en la ciudad ucraniana de Oleshky, donde según las Naciones Unidas, se mantienen atrapadas alrededor de 1700 personas.

El comunicado institucional señala que Robert Prevost "expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson, y pidió un alto el fuego que permita el envío de alimentos y asistencia médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil".

Además el informe reitera que el máximo exponente de la Iglesia católica en el mundo reafirmó el compromiso firme de la Santa Sdde en favor del diálogo y la paz entre ambas partes.

El Papa León XIV habla por teléfono con Vladímir Putin y pide una tregua humanitaria en Ucrania. La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha informado de que el Santo Padre ha mantenido hoy, 16 de octubre, una conversación telefónica con el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin. Durante la llamada, el Papa ha expresado su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Jersón, y ha solicitado una tregua que permita la llegada de alimentos y asistencia sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil. El Papa León XIV ha reafirmado el compromiso de la Santa Sede con el diálogo y la búsqueda de la paz. 🙏🏻 Recemos por la paz en Ucrania y por el Santo Padre. #OremosPorLeónXIV October 16, 2026

¿Qué dijo Vladímir Putin tras el pedido del papa León XIV?

Tras el pedido del papa León XIV, el mandatario ruso Vladimir Putin se mostró a favor de la intención del Vaticano de "ayudar a crear condiciones que garanticen la seguridad de los habitantes de la localidad y faciliten el suministro de bienes de primera necesidad". Además, la Presidencia rusa subrayó que "la conversación transcurrió en un ambiente constructivo y de respeto mutuo".

"Durante un intercambio de opiniones sobre la situación en torno a Ucrania, Vladímir agradeció al Papa su disposición a contribuir a la resolución del conflcto y los esfuerzo que ha llevado a cabo en el ámbito humanitario", estipula un documento de la Presidencia de Rusia.

Cabe señalar que la llamada telefónica se produce mientras el pontífice se encuentra internado en el hospital Gemelli de Roma. En este centro de salud le extirparon el martes, 13 de octubre, el nódulo inferior de su pulmón derecho luego de que se le detectara un cáncer de pulmón.

En conclusión, el papa León XIV mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la que le pidió un alto de fuego en la ciudada ucraniana de Oleshky y lo exhortó al diálogo.