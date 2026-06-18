Papa León XIV visitará el Perú en la primera quincena de noviembre, confirma el presidente José Balcázar

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar informó que el papa León XIV visitará el Perú en la primera quincena de noviembre de este año. Además, precisó algunos de los lugares que recorrerá el sumo pontífice durante su estadía en nuestro país.

La estadía del pontífice en el Perú se prolongaría entre ocho y diez días y comprendería visitas a diversas regiones del país. Según adelantó el mandatario, actualmente se afinan los detalles del recorrido que formará parte de su agenda oficial.

"Acabo efectivamente de salir del Vaticano de una reunión fructífera con el Santo Padre, nos prolongó la media hora que nos habían concedido, casi hora y media, entonces hayamos abordado temas desde su visita a lo principal, que me ha autorizado desde la primera quincena, repito, la primera quincena de noviembre llegará al Perú", manifestó el presidente.

🔴🔵🚨#EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar informó que el papa León XIV visitará el Perú en la primera quincena de noviembre de este año. Además, precisó algunos de los lugares que recorrerá el sumo pontífice durante su estadía en nuestro país.



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¿Qué ciudades visitará el papa León XIV?

Lima será el punto de ingreso del pontífice al país. Posteriormente, tiene previsto trasladarse a Chiclayo, el Ejecutivo ha planteado la posibilidad de facilitar un traslado en helicóptero para que León XIV visite las localidades altoandinas de Incahuasi y Cañaris, en Lambayeque, conocidas por albergar importantes comunidades quechuahablantes.

El itinerario también contempla visitas a Piura, incluido un paso por Sullana, además de Cusco y Pucallpa. Todavía se evalúa incorporar a Puno e Iquitos dentro del recorrido oficial.

"Con los puntos principales serían Lambayeque, o sea, Chiclayo, donde él estaba mucho tiempo, y luego también Piura, Sullana, luego se iría a Cusco también, está Pucalpa" indicó el residente de la República, exclusivamente a Exitosa.

Exhorta a la unión entre peruanos

El presidente de la República, José Balcázar, aseguró que el papa León XIV hizo un llamado a la unidad entre los peruanos. El jefe de Estado mencionó que el sumo pontífice está informado sobre lo que acontece en nuestro país y que conversaron de política, específicamente sobre el tema de las elecciones.

El papa León XIV le señaló que tiene la esperanza de que los peruanos se unan y que no continúe la polarización a nivel político.

"Está esperanzado en que los políticos terminen con los programas mediáticos", expresó el mandatario.

🇵🇪🇻🇦 En la Ciudad del Vaticano, el presidente José María Balcázar sostuvo una audiencia oficial con el papa León XIV para extenderle la invitación formal de visitar el Perú, encuentro en el que el santo padre confirmó su llegada para la primera quincena de noviembre.



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El presidente Balcázar reveló detalles de su conversación con el papa León XIV, en la que abordaron la situación de los migrantes en el Perú y la necesidad de brindar apoyo a quienes contribuyen positivamente al país: "No hay que recusarlos, sino hay que darles el apoyo necesario", indicó.

Declaró también que el máximo líder de la Iglesia Católica le manifestó que espera un manejo más humano del tema migratorio y que se respeten los derechos humanos, ello al conversar sobre el tema de la seguridad en el Perú.