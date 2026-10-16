Papa León XIV podría ser dado de alta el sábado tras cirugía, según medio italiano

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

De acuerdo con el medio italiano La Reppublica, el papa León XIV podría ser dado de alta este sábado luego de tres días internado por la cirugía al pulmón que se sometió y que resultó con un cáncer detectado a este órgano. Con esto, el sumo pontífice podría presidir la lectura del Ángelus este domingo.

Evolución médica favorable y actos litúrgicos en la clínica

El Vaticano informó oficialmente que la máxima autoridad de la Iglesia católica celebró la Santa Misa este viernes 16 de octubre en una sala especialmente habilitada dentro del Hospital Gemelli. Durante la actividad litúrgica desarrollada en el décimo piso del nosocomio, el Papa permaneció de pie sin requerir asistencia física para el desarrollo de la ceremonia.

La celebración religiosa contó con la participación de personal médico y de enfermería que no se encontraba de guardia en ese momento, así como de miembros de la Gendarmería del Vaticano. La difusión de las primeras imágenes tras la intervención confirmó el estado de ánimo positivo del líder eclesiástico y su rápido proceso de restablecimiento físico.

Los médicos encargados de la salud de Robert Prevost, de 71 años, corroboraron su notable mejoría luego de evaluar los últimos exámenes de laboratorio y las radiografías de tórax. Los resultados médicos respaldan la posibilidad de un retorno seguro a sus dependencias residenciales en los plazos estimados por el equipo de especialistas.

Proyección de la agenda internacional y compromisos del Pontífice

La intervención quirúrgica a la que fue sometido el Santo Padre comprendió la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho para controlar la afección detectada. A pesar de la complejidad del procedimiento, los especialistas destacaron la capacidad de respuesta biológica del paciente ante los tratamientos posteriores aplicados en la clínica.

La progresiva recuperación del Papa permite mantener en pie la planificación de las actividades internacionales proyectadas para los próximos meses. Entre los compromisos de mayor relevancia destaca su viaje oficial a Sudamérica fijado para el mes de noviembre, cuya organización técnica y logística continúa desarrollándose con normalidad en los estamentos del Vaticano.

La comunidad eclesiástica internacional permanece atenta a los comunicados oficiales emitidos por la Oficina de Prensa de la Santa Sede respecto al retorno definitivo del Sumo Pontífice a la Ciudad del Vaticano. Las muestras de respaldo y oraciones continúan llegando desde diversos países mientras se ultiman los detalles para su salida del nosocomio.

En ese sentido, el papa León XIV continuará con sus cuidados médicos preventivos tras recibir la alta hospitalaria para retomar progresivamente su agenda pastoral y concretar sus próximas visitas internacionales.