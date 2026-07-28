Rey Carlos III envía mensaje de felicitación al Perú por Fiestas Patrias y destaca la amistad entre ambas naciones

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Debido a las celebraciones por el 205° aniversario de la Independencia del Perú, el rey Carlos III del Reino Unido envió un mensaje oficial de felicitación a la presidenta electa y el pueblo peruano.

Saludo destaca la relación bilateral entre ambos países

A través del mensaje difundido en redes sociales, el saludo del rey Carlos III expresó una sólida relación bilateral entre ambos países y expresó su voluntad de continuar fortaleciendo la cooperación en los próximos años.

El saludo fue difundido por la Embajada del Reino Unido en el canal oficial bajo el título: "Saludo de Su Majestad, el Rey Charles III, en honor a Fiestas Patrias", acompañado por la versión del mensaje en español e inglés.

Saludo de Su Majestad, el Rey Charles III, en honor a Fiestas Patrias.

🇬🇧🤝🇵🇪 pic.twitter.com/dd50eSb1AG — UK in Peru 🇬🇧🇵🇪 (@UKinPeru) July 28, 2026

Carta se dirige a Keiko Fujimori

Dicha carta, esta dirigida a la mandataria peruana, Keiko Fujimori y el monarca británico manifestó que tanto él como la reina consorte envían sus más sinceras felicitaciones al Perú en una fecha de especial significado para el país.

"Con ocasión del Día Nacional de su país, mi esposa y yo hacemos llegar a Su Excelencia y a los ciudadanos del Perú nuestras más sinceras felicitaciones y nuestros mejores deseos", señala el documento.

Asimismo, Carlos III destacó que la conmemoración de las Fiestas Patrias representa una oportunidad para reflexionar sobre la histórica amistad que une al Reino Unido y al Perú, relación que, según indicó, se ha fortalecido con el paso de los años.

"Esta fecha constituye una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la duradera amistad entre nuestras naciones. Me siento profundamente alentado por la solidez de nuestros vínculos bilaterales y mantengo mi compromiso de fomentar una cooperación aún más estrecha en los años venideros", expresó.

Incluso, el rey también hizo referencia a los desafíos globales que enfrentan ambos países, especialmente aquellos relacionados con el cambio climático y la protección del medio ambiente, temas en los que consideró fundamental mantener un trabajo conjunto.

Saludo del Rey Charles III

El saludo del rey Carlos III se suma a los mensajes enviados por diversas autoridades y jefes de Estado extranjeros con motivo de las Fiestas Patrias del Perú, una fecha en la que la comunidad internacional ha expresado su disposición de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y diálogo con el país. Además de, saludar a la presidenta del Perú, Keiko Fujimori que toma el mando del país este 28 de julio.