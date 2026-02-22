¡Estudiantes iraníes desafían al régimen en una rebelión que sacude las aulas!

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El domingo, jóvenes universitarios en diferentes ciudades de Irán protagonizaron una jornada de protestas que volvió a poner al régimen en el centro de las miradas a nivel internacional. En medio de la reapertura del calendario académico, cientos de estudiantes salieron a las calles dentro de los campus para expresar su descontento con el gobierno de la República Islámica, reivindicar cambios profundos y honrar a quienes han muerto en movilizaciones recientes.

Las manifestaciones, que se multiplicaron en universidades como University of Tehran, Sharif University of Technology, Amir Kabir University of Technology y Ferdowsi University of Mashhad, reflejaron una mezcla de recuerdo y resistencia. Los estudiantes se reunieron frente a bibliotecas, plazas principales y accesos de los campus, donde recordaron a los compañeros muertos en protestas anteriores y exigieron la rendición de cuentas del régimen.

En varios de estos lugares, los jóvenes elevaban consignas de rechazo al liderazgo actual, desafiando las normas represivas y reclamando mayor libertad política. Las consignas y gritos que se escucharon fueron interpretados por observadores como una continuidad de las voces que ya habían salido a las calles en meses anteriores, cuando el país vivió protestas más amplias y una dura respuesta de las fuerzas de seguridad.

Protestas en múltiples campus y memoria colectiva

Los movimientos estudiantiles no se limitaron a un solo punto: se extendieron de Teherán a Mashhad, en el noreste del país, creando un frente común entre jóvenes de diversas facultades. En muchos casos, las reuniones se dieron alrededor de memoriales improvisados para recordar a los manifestantes que perdieron la vida en las protestas de enero, marcando un momento de duelo colectivo que también es un motor de protesta.

Estas manifestaciones estudiantiles llegan en un contexto en el que la sociedad iraní encara tensiones crecientes tras meses de enfrentamientos entre ciudadanos y autoridades. Las protestas iniciales, surgidas por motivos económicos y ampliadas a demandas políticas más profundas, provocaron la represión más violenta en décadas dentro del país. Organizaciones de derechos humanos han reportado miles de muertes y detenciones desde el estallido del conflicto.

Durante la jornada de ayer, en varios campus también se reportaron enfrentamientos verbales entre grupos con posturas diferentes, y en algunos casos las fuerzas de seguridad estuvieron presentes para contener los disturbios. Videos circulando por redes sociales muestran a estudiantes denunciando la situación del país mientras levantaban pancartas y banderas, algunos portando símbolos que evocan cambios políticos más amplios.

Relevancia y contexto

Analistas y observadores internacionales señalan que estas manifestaciones reflejan no solo una protesta momentánea, sino una efervescencia social más profunda que ha ido creciendo en Irán desde finales de 2025. Para muchos estudiantes, este tipo de acciones son expresión de frustración ante políticas que consideran restrictivas y poco representativas de las necesidades de la población joven.