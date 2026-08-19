Rodrigo Paz: detienen a asesor de presidente de Bolivia tras ataque armado contra su expareja

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Fernando Cerimedo, consultor político argentino vinculado al presidente boliviano Rodrigo Paz, fue detenido en Santa Cruz tras el ataque armado contra Nadia Beller, su expareja. La abogada recibió tres disparos frente a un hotel y sobrevivió, mientras las autoridades investigan quién ordenó el atentado.

Detención tras el ataque armado

El arresto ocurrió cuando Cerimedo se encontraba en el aeropuerto Viru Viru e intentaba viajar hacia Buenos Aires. La Policía boliviana lo trasladó a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde quedó bajo custodia mientras avanzaban las primeras diligencias del caso.

Las autoridades investigan varias hipótesis sobre el ataque y una está relacionada con la antigua relación sentimental entre Cerimedo y Beller. La víctima fue trasladada a un centro médico después de recibir tres impactos de bala durante el hecho ocurrido en Santa Cruz.

El ataque ocurrió frente a un hotel, donde dos hombres vestidos como repartidores de comida se acercaron a Beller y le dispararon. Después escaparon en motocicleta, según la información difundida sobre la investigación. Las cámaras de seguridad del lugar forman parte de las evidencias revisadas.

Beller quedó hospitalizada tras el ataque y recibió atención médica por las heridas causadas por los disparos. La investigación busca establecer la identidad de los atacantes, determinar cómo se organizó el hecho y establecer si Cerimedo tuvo alguna participación en el atentado ocurrido en Santa Cruz.

Investigación apunta a varias hipótesis

El Gobierno de Paz ha señalado que Cerimedo brindaba asesorías, aunque ha marcado distancia de la existencia de un cargo formal dentro de la administración. Esa precisión permanece mientras el proceso judicial continúa, debido a que el detenido aparece relacionado con el entorno político presidencial boliviano.

La captura se produjo pocas horas después del ataque contra Beller y antes de que Cerimedo pudiera salir del país. Las autoridades bolivianas activaron la investigación tras el tiroteo y procedieron con su detención en el aeropuerto, mientras la víctima permanecía bajo atención médica y vigilancia.

El caso también ha generado repercusiones políticas por la trayectoria de Cerimedo y sus vínculos con figuras de la derecha regional. Sin embargo, la investigación penal deberá determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las pruebas reunidas por la Policía y la Fiscalía bolivianas durante las diligencias.

El proceso permanece abierto y las autoridades continúan recopilando información sobre el ataque armado contra Beller. Entre los elementos revisados figuran las imágenes de seguridad, los movimientos de los sospechosos y las circunstancias que rodearon la presencia de Cerimedo en Bolivia antes de su detención.