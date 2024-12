¿Prohibido? Este es el único país de LATINOAMÉRICA que no celebra Navidad hace más de 100 años

23/12/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

La Navidad es una de las celebraciones más esperadas por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, existen países que han omitido el festejo por insólitas razones. Entre estas naciones, una zona de Latinoamérica ha dejado de lado las celebraciones de Noche Buena, algo que se mantiene vigente desde hace 100 años.

Países en el mundo que no celebran Navidad

Los regímenes autoritarios o naciones que profesan, de manera oficial, una religión sin la presencia de Jesucristo, integran la lista de países que no contemplan a la Natividad como efeméride o festividad. Por ejemplo, el caso de Corea del Norte es muy conocido, debido a que su líder supremo, Kim Jong-un, destinó el 24 de diciembre como día para conmemorar el fallecimiento de su abuela.

De igual manera, el continente asiático alberga territorios que no celebran las fiestas navideñas, principalmente por un tema religioso. Arabia Saudita, Irán, Israel y Tayikistán son algunos de los países que descartan la festividad, debido a que profesan el Islam. No obstante, atravesando el Pacífico, y aproximándonos al Atlántico, una nación de Latinoamérica también cuenta con restricciones hacia la Navidad: Uruguay.

¿Qué país de Latinoamérica no celebra Navidad?

El país sudamericano no celebra la referida efeméride desde hace más de un siglo. El 23 de octubre de 1919, una norma en su Constitución estableció la anulación de festividades religiosas, algo que a su vez significó una ruptura con el catolicismo. En consecuencia, el país reemplazó la fecha con el Día de la Familia, el cual se celebra oficialmente el 24 de diciembre.

A ello se suma la eliminación de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, así como el Día de Reyes del 6 de enero. Este último fue reemplazado por el Día de los Niños, siendo declarado como un feriado no laborable por tal motivo. Si bien la Navidad no está establecida en la ley, esto no quiere decir que haya sido prohibida, debido a que hay personas que sí la celebran, colocando los tradicionales arbolitos navideños y otros adornos alusivos.

Uruguay y su distanciamiento con la religión católica

La decisión de Uruguay por declinar de celebraciones religiosas radica en su discrepancia con la figura del catolicismo. A fines del siglo XVIII e inicios del XIX, el Estado uruguayo separó a la iglesia de sus decisiones como nación, marcando un hito en Sudamérica al ser uno de los países en donde la religión no es percibida dentro de sus normas y leyes.

Entre la medida de eliminar el curso de religión, hasta exigir el matrimonio civil antes que el religioso, Uruguay se erige dentro de la región latinoamericana como uno de los países en el mundo que no celebra las fiestas por el natalicio de Jesucristo.