Fallece Julian MacMahon actor de 'Los 4 fantásticos': Fans lamentan la muerte de recordado Doctor Doom

04/07/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Julian McMahon, rostro icónico de la televisión y el cine de los 2000, murió el 2 de julio a los 56 años en Clearwater, Florida, tras enfrentar de forma privada una batalla contra el cáncer.

Su esposa, Kelly McMahon, compartió la noticia a través de un comunicado difundido por Deadline, en el que destacó el amor del actor por su familia, su trabajo y sus seguidores. "Julian murió en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer", se lee en el mensaje.

¿Quién fue Julian McMahon?

Nacido el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia, McMahon era hijo del ex primer ministro australiano Billy McMahon. Inició su carrera en el modelaje antes de pasar a la actuación, debutando en la telenovela australiana The Power, the Passion en 1989. Pronto se integró a la exitosa serie Home and Away, y luego dio el salto a Estados Unidos con un papel en la telenovela Another World en 1993.

A lo largo de su trayectoria televisiva, destacó en series como Profiler y Charmed, donde interpretó a Cole Turner, un demonio con un complejo arco narrativo que lo convirtió en uno de los personajes más recordados de la serie. Sin embargo, su papel más emblemático fue el del Dr. Christian Troy en Nip/Tuck, serie de Ryan Murphy que le valió una nominación al Globo de Oro y lo consolidó como actor principal en el mercado estadounidense.

Posteriormente, McMahon protagonizó FBI: Most Wanted, producción de CBS creada por Dick Wolf, donde interpretó a Jess LaCroix, líder del equipo durante tres temporadas. Wolf expresó su pesar por el fallecimiento del actor, calificando la noticia como "impactante".

¿Qué dejó en el cine y la televisión?

En la pantalla grande, McMahon es recordado por su papel como el villano Dr. Doom en las películas Fantastic Four (2005) y Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007). También participó en filmes como Premonition, RED, Paranoia, You're Not You y Swinging Safari.

En 2024, McMahon formó parte del elenco de The Surfer, protagonizada por Nicolas Cage. La película, aún sin estrenarse en México, narra la historia de Arthur, un hombre que regresa a Australia para reconectar con su hijo, enfrentándose al rechazo de una comunidad de surfistas. También participó en The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat, otra de sus últimas producciones.

Julian McMahon deja una huella relevante en la industria del entretenimiento, con una carrera que abarcó más de tres décadas y una presencia destacada tanto en la televisión como en el cine internacional.