Protesta en Barcelona: concentración de jóvenes finaliza en saqueos y enfrentamientos con la Policía

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una concentración de decenas de jóvenes convocada a través de redes sociales en el centro de Barcelona derivó en saqueos de comercios, quema de contenedores, daños al mobiliario urbano y enfrentamientos con la Policía. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Plaza Cataluña, donde los manifestantes lanzaron piedras u objetos contundentes contra las fuerzas del orden.

Origen de la movilización e intervención de las fuerzas policiales

La protesta circuló por redes sociales bajo la consigna "Institut Indignats", una iniciativa inspirada en el movimiento estudiantil "Lycées Indignés" que impulsó movilizaciones en semanas previas en Francia. La convocatoria reunió en la Plaza Cataluña a decenas de manifestantes vestida mayoritariamente de color negro.

De acuerdo con fuentes de la policía catalana, un sector de los concentrados comenzó a causar daños materiales en la infraestructura pública y a generar altercados callejeros. Ante el deterioro de la seguridad en la vía pública, las unidades antidisturbios de los Mossos d'Esquadra se desplegaron en el perímetro con el objetivo de atajar los altercados.

A raíz de la intervención de las fuerzas del orden, los manifestantes se dispersaron en diversos grupos por las arterias aledañas a la Plaza Cataluña. Durante el procedimiento de dispersión, los agentes persiguieron a los focos de protesta y realizaron cargas policiales contra los sectores que continuaban lanzando proyectiles.

La intervención policial se produjo en un entorno con elevada presencia de ciudadanos y turistas en la zona comercial. Ante el incremento de los actos de violencia urbana, los agentes desplegados iniciaron acciones de dispersión para contener los incidentes.

🇪🇸 Un centenar de detenidos tras graves disturbios y saqueos en el centro de Barcelona; bomberos extinguen incendios en 33 puntos, informan autoridades locales. https://t.co/QLGlNMuQ6A — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 24, 2026

Escalamiento de los disturbios y daños en el sector comercial

Los incidentes se desarrollaron en una tarde de alta afluencia de transeúntes y turistas en el centro de la ciudad española. La zona afectada se situó a pocos metros de la acampada por el derecho a la vivienda que permanece instalada desde hace varias semanas en la Plaza Cataluña.

Con el avance de las horas, los altercados cobraron mayor intensidad en los alrededores del eje comercial. Grupos aislados de manifestantes con el rostro cubierto perpetraron tentativas de saqueo en comercios de la zona y procedieron a la rotura de escaparates.

Asimismo, los involucrados prendieron fuego a contenedores de basura, mobiliario urbano y toldos de terrazas de establecimientos gastronómicos. Los agentes de seguridad mantuvieron la vigilancia en los puntos críticos de la capital catalana para impedir la propagación de nuevos focos de conflicto.

En ese sentido, las protestas en Barcelona dejaron múltiples daños materiales en la infraestructura pública y comercial del centro urbano, mientras las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes.