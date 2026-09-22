Chile anuncia su adhesión al Escudo de las Américas para una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile anunció este martes 22 de septiembre la adhesión del país al Escudo de las Américas, una coalición militar impulsada por Estados Unidos para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular en Latinoamérica.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería chilena mencionó que esta posición tiene como finalidad, intensificar su lucha contra el crimen organizado transnacional, haciendo énfasis en que la presencia del Tren de Aragua, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, son "amenazas reales y complejas que requieren una coordinación regional".

Mayor integración fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú

La decisión adoptada por el país del sur se da en medio del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde José Antonio Kast fue crítico la organización al señalar que "no ha estado a la altura de los desafíos actuales de la agenda global".

Tras su intervención, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno hizo el anuncio, destacando los beneficios que tendrá para el país. Cabe precisar que, el Escudo de las Américas está actualmente conformado por 15 países, en el caso del Perú, su proceso está en trámite, así lo anunciaron la presidenta Keiko Fujimori y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., en la última reunión que sostuvieron hace dos semanas en Lima.

"La participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, y una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, y con otros países de la región", señalan desde Santiago.

📰 Comunicado de prensa | Chile adhiere a Escudo de las Américas.



Más información: https://t.co/oyrPDv4gMQ pic.twitter.com/mgBnoJjiNd — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) September 22, 2026

Organizaciones del crimen organizado identificadas por el Escudo de las Américas

De acuerdo a lo anunciado con la Cancillería de Chile, son 25 las organizaciones criminales de diferentes partes de la región que han sido identificadas por el Escudo de las Américas, las cuales se detallan a continuación:

Mara Salvatrucha (MS-13)

Tren de Aragua

Carteles Unidos

Cártel del Golfo

La nueva Familia Michoacana

Cártel del Noreste

Cártel de Jalisco Nueva Generación

Cártel de Sinaloa

Gran Grif

Viv Ansanm

Los Lobos

Los Choneros

Barrio 18

Cártel de los Soles

Clan del Golfo

Primeiro Comando da Capital

Comando Vermelho

Chone Killers

Los Viagra

Cártel de Juárez (La Línea)

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)

Segunda Marquetalia

ELN

Sendero Luminoso

Los Tiguerones

Los países que conforman el bloque son: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.

Finalmente, cada Estado actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales.