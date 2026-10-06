Chile: desaprobación a presidente Kast llega al 60% y crece rechazo por incorporación al Escudo de las Américas

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Según las últimas encuesta de Cadem, la aprobación ciudadana del presidente chileno José Antonio Kast mostró un retroceso significativo durante la primera semana de julio. Según los resultados del último sondeo de opinión, la desaprobación del mandatario alcanzó el 60%, lo que representa el nivel más alto de rechazo desde que inició su gestión gubernamental el pasado 11 de marzo.

Además del descenso en su popularidad, que ahora se sitúa en un 37%, el estudio refleja un deterioro generalizado en la percepción del país, marcando una visión negativa sobre la economía nacional y las actuales condiciones laborales.

Caída sostenida sobre la gestión de Kast

El análisis de la medición expone que todas las características personales del gobernante sufrieron una disminución en comparación con mayo. Los atributos mejor valorados mantienen a la "responsabilidad" en el primer lugar con un 45%, seguida por la percepción de "autoridad" y "liderazgo" con 41%, aunque todos estos indicadores estadísticos presentaron descensos.

En esa misma línea de evaluación, la característica de "valentía" registró la caída más pronunciada entre las cualidades del líder con 40%. Por otro lado, las áreas con mayor deficiencia se vinculan directamente con su capacidad para ser "dialogante", generar consensos transversales y mostrar empatía con las necesidades de la población que registran un 33% (-5 puntos).

En cuanto a la gestión gubernamental, el manejo de las relaciones internacionales se posiciona como su 'principal fortaleza'. Sin embargo, su destreza para mantener ordenada a su coalición política sufrió un fuerte golpe, evidenciando graves dificultades en su mala relación con la oposición política.

Incorporación al Escudo de las Américas

La incorporación de Chile al "Escudo de las Américas" ha generado una crisis política y ciudadana, impactando a la imagen del presidente José Antonio Kast. Los sectores de oposición y los exmandatarios Michelle Bachelet y Gabriel Boric lideran los cuestionamientos, advirtiendo que el pacto, promovido por Estados Unidos, compromete la soberanía nacional y la autonomía estratégica del país.

En el ámbito ciudadano, el rechazo a la medida va en ascenso. Según las últimas encuestas de Criteria y Cadem, la desaprobación a la adhesión ya supera el 47%, superando ampliamente al apoyo que ronda el 31%.

No obstante, las estadísticas reflejan un hecho inusual, mientras la mayoría condena la subordinación diplomática a EE. UU., un 86% respalda las medidas de control migratorio contenidas en el acuerdo, evidenciando que la urgencia por frenar al crimen organizado es importante en relación hacia la intervención extranjera.