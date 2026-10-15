Sismo de magnitud 5.6 sacude Alaska: ¿dónde se ubicó el epicentro y qué reportó el USGS?

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un sismo de magnitud 5.6 remeció el interior de Alaska durante la madrugada del jueves 15 de octubre de 2026, según los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El organismo identificó el epicentro a aproximadamente 43 kilómetros al noroeste de Lake Minchumina, una localidad ubicada en el interior de este estado norteamericano.

¿Dónde ocurrió el sismo de magnitud 5.6 en Alaska?

De acuerdo con la ficha oficial del organismo, el movimiento telúrico se produjo a las 06:07:01 a. m (hora peruana), equivalente a las 3:07 de la madrugada en la hora local de Alaska. Asimismo, el reporte consignó una profundidad de 4.5 kilómetros, por lo que se trató de un terremoto superficial.

Este tipo de movimientos se origina a poca distancia de la superficie terrestre y puede generar sacudidas perceptibles en las zonas próximas al epicentro. Sin embargo, sus efectos dependen de distintos factores, entre ellos la magnitud, las características del suelo, la profundidad y la resistencia de las construcciones.

La información publicada por el USGS permite conocer la ubicación y los parámetros principales del evento. Hasta el momento, no se han confirmado daños materiales ni víctimas asociados al temblor.

Sismo Alaska

¿Por qué Alaska registra frecuentes movimientos sísmicos?

Alaska es una de las regiones de Estados Unidos con importante actividad sísmica debido a su ubicación geológica. En esta zona interactúan las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica, cuyos movimientos y la presión acumulada en sus límites pueden provocar terremotos de diferentes magnitudes.

La liberación de esa energía acumulada genera ondas sísmicas que se propagan por el terreno. La intensidad con la que se perciben depende de la distancia al epicentro y de las condiciones geológicas de cada localidad.

Por esa razón, los especialistas consideran necesario evaluar cada evento a partir de sus características particulares, sin asumir que todos los sismos de una misma magnitud ocasionarán consecuencias similares. La profundidad también es relevante, pues los movimientos superficiales pueden producir sacudidas más intensas cerca de su punto de origen.

El USGS mantiene sistemas de monitoreo que permiten registrar estos fenómenos y actualizar los datos conforme se dispone de nueva información. Sus reportes sirven como referencia para conocer la evolución de la actividad sísmica y evaluar posibles riesgos.

El terremoto de magnitud 5.6 registrado cerca de Lake Minchumina vuelve a poner en evidencia la actividad geológica de Alaska. Aunque no se habían confirmado consecuencias graves en los reportes consultados, es importante seguir la información oficial y mantener presentes las medidas de prevención ante eventuales movimientos posteriores.