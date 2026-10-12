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La tierra no deja de temblar

Panamá: fuerte sismo de magnitud 6.4 se registra en el país centroamericano, hoy, lunes 12 de octubre

De acuerdo con el Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá, el sismo se registró a las 6:20 p. m. de este lunes 12 de octubre, con epicentro al noroeste de Coiba y con una magnitud de 6.4.

Sismo en Panamá.
Sismo en Panamá. Composición Exitosa

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 12/10/2026

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Un nuevo sismo se registró a las 6:20 p. m. de este lunes 12 de octubre en Panamá. Según el reporte oficial del Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá, el movimiento telúrico registra una magnitud de 6.4. A continuación, entérate en la presente nota si el temblor tiene implicancias en el Perú

Detalles del nuevo sismo en el mar panameño

Según datos oficiales, el epicentro del sismo es a 29 kilómetros al noreste de la Isla de Coiba, ubicado en el Golfo de Chiriquí. Asimismo, tuvo una profundidad de 2 kilómetros, sintiéndose en varias provincias aledañas, haciendo que los pobladores nuevamente evacúen en las zonas seguras para evitar riesgos que puedan poner en peligro su integridad y vidas.

Reporte de temblor.
Reporte de temblor.

(Noticia en desarrollo...)

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