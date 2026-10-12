Panamá: fuerte sismo de magnitud 6.4 se registra en el país centroamericano, hoy, lunes 12 de octubre

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo sismo se registró a las 6:20 p. m. de este lunes 12 de octubre en Panamá. Según el reporte oficial del Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá, el movimiento telúrico registra una magnitud de 6.4. A continuación, entérate en la presente nota si el temblor tiene implicancias en el Perú.

Detalles del nuevo sismo en el mar panameño

Según datos oficiales, el epicentro del sismo es a 29 kilómetros al noreste de la Isla de Coiba, ubicado en el Golfo de Chiriquí. Asimismo, tuvo una profundidad de 2 kilómetros, sintiéndose en varias provincias aledañas, haciendo que los pobladores nuevamente evacúen en las zonas seguras para evitar riesgos que puedan poner en peligro su integridad y vidas.

Reporte de temblor.

(Noticia en desarrollo...)