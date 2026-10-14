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Ensayo dejó estas proyecciones

Así se desarrolló el III Simulacro Nacional Multipeligro: ¿cuántos "fallecidos, heridos y damnificados" dejó la simulación?

Las cifras corresponden a un escenario hipotético del III Simulacro Nacional Multipeligro y no a una emergencia real. El ejercicio incluyó rescates, control de incendios y una alerta de tsunami enviada a celulares.

Estos son los resultados que dejó el III Simulacro Nacional Multipeligro de magn
Estos son los resultados que dejó el III Simulacro Nacional Multipeligro de magn (Composición Exitosa)

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/10/2026

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El III Simulacro Nacional Multipeligro, realizado el martes 13 de octubre a las 8:00 p. m., planteó un terremoto de magnitud 8,8 frente al Callao. En el Cercado de Lima, el balance simulado llegó desde la Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima.

¿Cuántos "fallecidos, heridos y damnificados" quedaron?

Según el reporte, se contemplaron 231 fallecidos, 3.800 heridos, 35.000 damnificados y 8.000 viviendas destruidas. Estas cifras formaron parte del ejercicio preventivo organizado por el Indeci. La jornada permitió practicar evacuaciones y evaluar la respuesta de autoridades, brigadistas y vecinos ante distintos peligros.

Rescates y control de incendios

La Municipalidad de Lima desarrolló actividades en el parque Carlos Lissón, en el Cercado, donde se ensayaron evacuaciones, rescates y atención de personas heridas. También participaron equipos encargados de controlar incendios y brindar primeros auxilios.

Se puso a prueba a la brigada canina municipal y se ejecutó el rescate simulado de una persona atrapada en la azotea de un edificio de cinco pisos en la urbanización Pando, en San Miguel. La Plaza de Armas y centros comerciales también fueron escenarios de intervención.

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Alerta de tsunami en celulares

Como parte del ensayo, Indeci activó el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias. El aviso advirtió sobre el impacto hipotético de un tren de olas y pidió alejarse de playas, puertos y malecones, además de seguir las indicaciones de las autoridades.

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El escenario sísmico tuvo un epicentro simulado a 60 kilómetros al oeste del Callao y una profundidad de 42 kilómetros. Los datos difundidos correspondían exclusivamente al ejercicio y no al registro de un terremoto real.

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Balance nacional del ejercicio

José Bustamante, director de Preparación de Indeci, informó que diez regiones eligieron escenarios de lluvias intensas y otras 16 optaron por sismos y peligros asociados. La estimación nacional del ejercicio contempló 20.026 fallecidos, más de 200.000 lesionados, más de dos millones de damnificados y más de cuatro millones de afectados.

Bajo el lema "¡Elige Prepararte!", la jornada buscó evaluar los planes de operaciones de emergencia y promover la elaboración de planes familiares para mejorar la respuesta ante posibles desastres.

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