¡Terrible! Cantante sufre GRAVE accidente en pleno SHOW: Terminó en el hospital

Un conocido cantante vivió un terrible accidente durante su show en la Ciudad de México, que lo llevó a ser internado en un hospital. Tras su aparatosa caída, sus seguidores le dejaron mensajes de aliento en redes sociales.

El cantante argentino Paco Amoroso se encontraba en pleno show con Ca7riel demostrando sus habilidades para el canto y dominio escénico frente a su público hasta que de pronto da un mal paso que lo hace caer del escenario provocándole un fuerte golpe, por el que tuvo que recibir asistencia médica.

Horas después del accidente que lo llevó al hospital, el joven cantante de 25 años compartió un llamativo posteo en sus redes mostrando no solo su caída, sino también imágenes desde el centro médico en el que recibió las primeras atenciones.

Seguidamente, contó que le realizaron estudios y comprobaron que no sufrió heridas de gravedad. A través de su cuenta de Instagram pidió a sus fans mantener la calma con una gran sonrisa, mientras estaba sentado en una silla de ruedas.

"Mi carita antes de que me digan que no me fracturé nada. Gracias CDMX estuvo increíble!!! Esto sigue", aseguró Paco, que prometió que continuará con sus presentaciones junto a Ca7riel.