Ollanta Humala anunció que su defensa prepara una demanda contra el Estado peruano para reparar su "buen nombre"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente Ollanta Humala anunció que su defensa prepara una demanda contra el Estado peruano luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara la nulidad de todo el proceso penal que se siguió en su contra por lavado de activos.

El exmandatario sostuvo que la acción legal busca reparar el impacto que, según afirmó, tuvo su detención y condena sobre su imagen, la de su esposa Nadine Heredia y la de su entorno político.

El anuncio fue realizado durante una conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), donde Humala reapareció públicamente después de permanecer 15 meses recluido en el penal de Barbadillo. En ese espacio, también habló sobre los procesos judiciales que aún mantiene vinculados a los casos OAS y Odebrecht y sobre sus planes después de recuperar su libertad.

Humala prepara acción legal contra el Estado

Humala señaló que su equipo legal trabaja en la demanda que, según adelantó, será presentada en el corto plazo. El objetivo no sería únicamente obtener una reparación por el tiempo que permaneció privado de su libertad, sino también solicitar una disculpa por las consecuencias que el proceso tuvo sobre su reputación.

El exmandatario planteó que la decisión del TC no debería entenderse simplemente como el cierre de una investigación, sino como una oportunidad para determinar responsabilidades por lo ocurrido durante el proceso.

"Creo que una demanda al Estado es necesaria para reparar nuestro buen nombre", sostuvo durante su intervención.

La demanda que prepara Humala también alcanzaría a su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, a dirigentes y al propio Partido Nacionalista. Según informó el exmandatario, buscará que se reconozca el impacto que tuvo el caso sobre su entorno y que se adopten medidas para reparar su imagen pública.

Exmandatario busca cerrar procesos pendientes

Tras recuperar su libertad, Humala indicó que una de sus prioridades será resolver los procesos judiciales que todavía permanecen abiertos y que están relacionados con las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht. Recién después de afrontar estos asuntos, explicó, podrá concentrarse en otros aspectos de su futuro.

Durante la conferencia, el exjefe de Estado también cuestionó la actuación de los fiscales que participaron en las investigaciones vinculadas con el caso Lava Jato y expresó críticas por el tratamiento que recibió durante el proceso. Incluso comparó la actuación del equipo fiscal con la del grupo Colina.

"Me hacen recordar al grupo Colina, que fue creado para una finalidad que luego se pervirtió. Cada uno cometió sus asesinatos por encargo, unos con la pluma pervirtieron el código procesal penal y los otros con los fusiles y armas que le dio el Estado", sostuvo el exmandatario.

Humala también dejó abierta la posibilidad de retomar su actividad política, aunque afirmó que observa ese escenario con prudencia. Señaló que primero necesita recuperar el tiempo perdido con su familia y resolver sus asuntos judiciales. No obstante, reconoció que mantiene interés en la política y que no descarta volver a participar activamente.