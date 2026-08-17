Villa El Salvador: usan bote inflable para rescatar a vecinos afectados por intensa lluvia

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Intensas lluvias registradas durante la madrugada provocaron graves aniegos en distintos sectores de Villa El Salvador, donde varias viviendas terminaron inundadas y algunas familias tuvieron que ser evacuadas por equipos de emergencia mediante botes inflables.

El hecho ocurrió en el Sector 1-Grupo 6 de Villa El Salvador, una de las zonas más afectadas por la acumulación de agua. Debido a la persistencia de las precipitaciones, el nivel del agua llegó a superar el metro de altura en algunas calles, dificultando el desplazamiento de los vecinos y dejando a varias personas atrapadas dentro de sus hogares.

Personal de rescate se trasladaba por calles inundadas

Ante esta situación, un equipo de rescate utilizó botes inflables para ingresar a las calles anegadas y auxiliar a los residentes que permanecían en el interior de sus viviendas. Los afectados fueron trasladados hacia zonas de mayor altura, donde podían ponerse a salvo mientras continuaban las labores de emergencia.

El recorrido de los rescatistas se realizó por las principales vías del sector, debido a que el elevado nivel del agua impedía que los vehículos convencionales pudieran ingresar. La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes permanecieron durante varias horas expuestos a las consecuencias de las inundaciones.

Vecinos tuvieron que

En algunas viviendas, el agua llegó a ingresar al primer piso y ocasionó daños materiales. Un vecino afectado tuvo que colocar sacos pesados en los accesos de su vivienda como medida improvisada para evitar que el agua continuara entrando a su hogar.

"Hemos tenido varias inundaciones, pero de esta magnitud es la primera vez. Siempre hemos tenido atoros en los desagües, pero esta vez ha colapsado y ha dañado 4 o 5 manzanas. Y aquí es el punto crítico porque no tiene donde desfogar. No tuve necesidad de subirme al bote inflable porque estuve en el segundo piso. Vinieron las autoridades a retirar el agua. (...) Por suerte, no tuve perdidas de aparatos eléctricos", señaló.

Personal del EMAPE retiraron el agua emposada y desperdicios

Asimismo, los residentes señalaron que el problema no estaría relacionado únicamente con la intensidad de las lluvias. Parte del agua acumulada también tendría su origen en el desborde de desagües, que presentaban desperdicios y residuos, agravando las condiciones en las calles y viviendas.

La emergencia volvió a evidenciar las dificultades que enfrentan algunos sectores de Lima Sur ante precipitaciones intensas, especialmente en zonas donde el sistema de drenaje y alcantarillado resulta insuficiente para evacuar rápidamente grandes cantidades de agua.