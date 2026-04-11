Medio Oriente: Netanyahu afirma que la campaña contra Irán "no ha terminado" pese a negociaciones

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que la campaña contra Irán "no ha terminado" y que las operaciones militares seguirán adelante. El mensaje llega en un momento en que Estados Unidos y Líbano han iniciado negociaciones directas para buscar un alto al fuego y un marco de paz, lo que evidencia la tensión entre los esfuerzos diplomáticos y la persistencia de la ofensiva israelí.

La advertencia de Netanyahu

Netanyahu reivindicó los logros alcanzados por Israel en las últimas semanas, calificándolos de "históricos". Según el mandatario, las acciones militares han debilitado significativamente las capacidades de Irán y sus aliados en la región. Sin embargo, subrayó que la campaña aún está en curso y que no se detendrá hasta garantizar la seguridad de Israel.

"La campaña contra Irán no ha terminado. Hemos conseguido logros históricos, pero todavía queda camino por recorrer", afirmó Netanyahu.

Negociaciones en paralelo

Mientras tanto, Estados Unidos y Líbano avanzan en conversaciones directas que buscan establecer un alto al fuego y abrir un canal de diálogo sobre el desarme de Hezbollah.

Estas negociaciones, previstas para la próxima semana en Washington, representan un intento de frenar la escalada bélica en la región. Sin embargo, las declaraciones de Netanyahu ponen en duda la posibilidad de que los esfuerzos diplomáticos logren un impacto inmediato.

ÚLTIMA HORA:



🇮🇱🇮🇷 Netanyahu anunció que la guerra contra Irán continuará:



«La campaña contra Irán no ha terminado — todavía tenemos más que hacer.» pic.twitter.com/8qyBIiXlk5 — Adi el Grande (@icardo8) April 11, 2026

Persistencia de las acciones militares

A pesar de los avances diplomáticos, Israel ha mantenido sus operaciones en territorio libanés y contra objetivos vinculados a Irán. Los bombardeos recientes han dejado centenares de víctimas y han generado preocupación internacional sobre la sostenibilidad de cualquier acuerdo de paz.

La insistencia de Netanyahu en continuar la campaña refleja la prioridad de Tel Aviv en garantizar su seguridad nacional, incluso a costa de tensar el escenario regional mientras se discuten acuerdos para el desarme.

La postura israelí complica los intentos de mediación de Estados Unidos y aumenta la presión sobre Líbano, que busca un alto al fuego temporal como condición para avanzar en las negociaciones. En paralelo, Hezbollah ha rechazado la idea de conversaciones directas y exige la retirada de tropas israelíes como requisito previo.

El discurso de Netanyahu confirma que Israel no planea detener sus operaciones militares, aun cuando se desarrollan negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Líbano. La tensión entre la vía militar y la vía diplomática marca el pulso de un conflicto que sigue abierto y cuyo desenlace dependerá de la capacidad de las partes para equilibrar seguridad, política y paz en Medio Oriente.