Joven español supera el récord mundial de velocidad sobre skate: más de 150km/h

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El downhill en el skateboarding mundial tiene un nuevo e indiscutible rey de la velocidad. El español Diego Poncelet, bicampeón mundial de la disciplina, destrozó los límites tradicionales del monopatín al establecer un nuevo récord oficial Guinness tras alcanzar la asombrosa velocidad de 151,83 km/h.

La hazaña se concretó el pasado 22 de septiembre en un tramo cerrado de la exigente Route des Éboulements, situada en la región de Charlevoix, en Quebec (Canadá), el mismo escenario donde se había fijado la marca anterior.

Un largo trayecto

El trayecto, de aproximadamente 2,2 kilómetros de longitud, cuenta con una recta pronunciada de 600 metros y una pendiente máxima que alcanza el 18%, convirtiéndose en el circuito ideal para este tipo de desafíos extremos.

Sin embargo, la gesta no estuvo exenta de paciencia y estrategia: aunque Poncelet ya había batido el récord en su primer día de pruebas al registrar 146,88 km/h, decidió esperar cinco días adicionales hasta que amainaran los fuertes vientos para ir por el objetivo mayor.

"No podía mentirme a mí mismo: a 146,88 km/h, todavía no estaba satisfecho. Sólo cuando alcancé esos 151 km/h me sentí completamente eufórico", declaró el deportista de 27 años.

Innovación aerodinámica y tecnología al milímetro

Superar la barrera de los 150 km/h de pie sobre una tabla requirió años de planificación científica y física. Poncelet combinó su talento natural con sesiones de entrenamiento en el túnel de viento de Ginebra, donde optimizó su postura corporal para reducir al mínimo la resistencia al aire y entrenó la movilidad de su torso y cuello.

Asimismo, memorizó cada curva del asfalto, guiándose únicamente por las líneas blancas pintadas en la vía mientras adoptaba una posición compacta para lograr el objetivo. Asimismo, su traje aerodinámico incorporó tejidos texturizados y tecnología de alerón en la espalda para cortar el aire de manera eficiente.

🇪🇸 | Skater español establece récord mundial de velocidad



Diego Poncelet ha establecido un récord mundial en skateboarding en descenso, alcanzando 151,83 km/h en una carretera en Canadá.



Lo logró el 22 de septiembre, nueve años después del récord anterior de 146,73 km/h.



El... — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 15, 2026

Adicionalmente, colaboró con marcas de alta gama para el diseño de zapatillas y guantes especiales para absorber las vibraciones de la carretera y minimizar el impacto del viento a altas velocidades. Con un viento a favor de entre 10 y 14 km/h y movimientos milimétricos sobre el monopatín, Poncelet coronó el descenso que hoy lo consagra como el skater más rápido del planeta.

La hazaña de Diego Poncelet no solo eleva la valla del downhill a niveles nunca antes vistos, sino que demuestra cómo la combinación de precisión técnica, aerodinámica y mucha disciplina mental puede redefinir los límites de la velocidad humana sobre una tabla.