Dayanita es condecorada en el Congreso por Waldemar Cerrón: "Yo no sabía porque estaba acá"

La reconocida artista cómica Dayanita, cuyo nombre real es Dayana Milagros Sifuentes Arana, se robó todas las miradas al presentarse en el Congreso de la República, donde fue condecorada por su trayectoria como comediante ambulante y su contribución al arte popular.

La sorpresa de la jornada llegó cuando Dayanita bailó zapateando con el congresista Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, generando diversas reacciones en redes sociales, tras las imágenes difundidas en el programa de Magaly TV sobre el oficio más antiguo del mundo.

Dayanita también aprovechó para enviar un mensaje de optimismo a sus seguidores después del incumplimiento en el programa de JB : "Nosotros, a pesar de todas esas cosas, debemos seguir llevando sonrisas al público. A pesar de los problemas y las dificultades, tenemos que sonreír y demostrar que nada nos puede tumbar".

Nacida en Ucayali y actualmente con 27 años, Dayanita comenzó su carrera como cómica ambulante en las calles de Lima, etapa que recuerda con mucho cariño. Gracias a su carisma y talento innato, fue descubierta por Danny Rosales, quien la conectó con el reconocido productor y humorista Jorge Benavides.

En 2018, Dayanita dio un gran salto al integrarse al programa 'El wasap de JB', donde conquistó al público con su estilo espontáneo y carismático. Posteriormente, se consolidó en 'JB en ATV', donde permaneció hasta el 2023, antes de volver brevemente en 2024. Su participación fue clave para posicionarla como una de las cómicas más queridas de la televisión peruana.

Dayanita continúa un proceso legal contra el Reniec para lograr que su nombre y género sean reconocidos en su Documento Nacional de Identidad (DNI), reafirmando públicamente: "Me fui al baño de mujeres, yo me identifico así desde los 12 años y nadie lo va a cambiar".

"Espero no sea la primera vez, espero ser la presidenta del Perú, me fui al baño de mujeres yo me idéntico así y nadie lo va a cambiar, son negocios falsos que intentaron hablar de mi persona , sino hablan quedo en el olvido, me va muy bien gracias a dios estoy tranquila y muy pronto en Hollywood", dijo Dayanita